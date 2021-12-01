Помилки тих, хто постує – як не набрати вагу в Різдвяний піст і зберегти здоров'я

Дотримуючись посту, пам'ятайте: це не дієта, а традиція духовного очищення. Постуючи неправильно, можна як набрати зайві кілограми, так і схуднути, нашкодивши здоров'ю

Помилки тих, хто постить, допомагають набрати зайву вагу, тому в піст важливо зберегти здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Погіршення самопочуття, втрата м'язової маси і, навпаки, жирові накопичення та набір зайвої ваги, – на жаль, таким може бути результат різкого "заходу" в піст. Що робити, щоб не набрати зайвих кілограмів і як постити без шкоди здоров'ю, розповіла дієтолог, психолог та консультант зі здорового харчування Ксенія Рен.

Ксенія Рен / Фото: пресслужба

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Чому піст – це не дієта

У пісному раціоні багато страв з рослинних продуктів, тому поширена помилка, що, постуючи, можна швидко схуднути і загалом оздоровитися. Однак під час посту виключається більшість білкових продуктів – м'ясо, яйця, молоко. А саме білкова їжа є "будівельним матеріалом" для нашого організму.

Пост – це насамперед релігійна традиція, коли утримуються від певної їжі, алкоголю, очищаються передовсім духовно. Не плутайте піст із дієтою, навіть дієта – це теж не голодування або відмова від багатьох продуктів, а меню, яке підбирають індивідуально, враховуючи кількість калорій, яке містить усі незамінні макро- та мікроелементи.

Якщо під час посту ви допадетеся до картоплі, особливо смаженої, – ризикуєте набрати вагу / Фото: Depositphotos

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У період посту на столі є чимало страв з круп, картоплі, борошняних виробів. Якщо ви виключаєте з меню білкову їжу й активно замінюєте її смаженою картоплею, печеним тощо, то до Різдва ризикуєте не схуднути, а, навпаки, погладшати.

Чим дотримання посту може зашкодити здоров'ю?

Якщо основними стравами найближчого місяця для вас стануть картопля, хліб, вареники та інші борошняні страви, то ви ризикуєте підвищити цукор у крові. А що тоді відбувається? Автоматичне заміщення глюкози жиром – так працює наш організм. Тоді максимум каш та хліба в раціоні (а якщо людина до того ж їсть мало овочів) додадуть вам зайвих кілограмів.

Якщо поглинати печене і мучне замість білків, то можна швидко погладшати навіть у піст / Фото: freepik.com

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Важливий момент – позбавляючись надходження білків з їжі, організм втратить великий відсоток м'язової тканини. Дефіцит білка спричиняє порушення метаболізму, структури м'язів, у підсумку життєві сили слабшають, енергія зникає, самопочуття погіршується. Якщо ви постуєте таким чином, що вже почуваючись гірше, вирішите "підбадьоритися" за допомогою спорту чи активної гімнастики, нашкодите собі ще більше.

Чи можна тренуватися, якщо ви на дієті чи постуєте?

Якщо ви вирішили постувати, то спортивну активність слід зменшити. Водночас посильні фізичні навантаження прискорюють метаболізм, виводять з організму продукти розпаду і сприяють схудненню.

Якщо ви вирішили постити, то обов'язково обговоріть зі своїм сімейним лікарем ваше меню (чи можна взагалі дотримуватися посту), визначте, яке фізичне навантаження вибрати, щоб не призвести до стрибка цукру в крові. Тобто спорт та меню доведеться добирати більш ретельно.

Кому взагалі не можна дотримуватися пісного меню?

Різко позбавляючи себе збалансованого харчування, можна спровокувати загострення патологій, що вже є, і появу нових захворювань. Тому постити не рекомендується:

під час вагітності та годування груддю;

підліткам та дітям, особливо дівчаткам;

людям на тяжкій фізичній праці;

онкологічним хворим;

людям з діабетом, захворюваннями ШКТ, нирок та печінки.

Літнім людям теж небажано постити, оскільки в них організм вже менш витривалий і більше схильний до стресів.

Як не погладшати і не захворіти, дотримуючись посту?

Щоб почуватися повними сил і енергії навіть у піст, потрібно, щоб були всі обов'язкові складники харчового раціону, тобто білки, жири, вуглеводи. Також важливо регулярно пити чисту воду (а не чай, каву та інші напої).

Каву в піст краще обмежити або пити без додатків або з рослинним молоком / Фото: depositphotos.com

Каву краще обмежити, якщо п'єте – то вибирайте чисту каву, без добавок, або з молоком рослинного походження – і споживайте її не відразу після їжі, а як перекус. Інакше зростає кількість калорій.

Щоб не втратити джерело білків, відмовившись від м'яса та яєць, додайте у меню бобові. Але пам'ятайте, що такі продукти гірше перетравлюються. Якщо маєте проблеми з травленням,то боби, сочевиці, квасолю та інші подібні продукти потрібно замочити у воді (краще на ніч) та витримати протягом 12 годин. Про кількість вітамінів у бобових підкаже їх колір – що яскравіше, то більше мікроелементів та вітамінів.

Жири шукайте в оливковій олії та самих оливках, авокадо. Олія допустима в кількості від 1 до 3 чайних ложок, кладіть її в салати. Додайте сік лимона, це чудовий сорбент, він допомагає виводити зайві жири з організму. Але тільки якщо немає печії, іншої реакції чи хвороб шлунка!

Під час посту кладіть у кожну страву більше рубаної свіжої зелені / Фото: freepik.com

Вуглеводи нададуть чорнослив та курага – це природне джерело фруктози. Також не зашкодить трохи чорного шоколаду, не більше ніж 20 г на день. У піст їдять багато каш, але не всі знають, що крупи теж варто замочувати. Каші краще їсти в першій половині дня, а в другій – бобові. Можна зварити суп із бобових та з крупою.

Як ферментований засіб для поліпшення травлення допоможуть овочеві салати, соєві продукти, тофу. Кладіть більше зелені у кожну страву.

Пам'ятайте, що буряк і гарбуз підвищують цукор у крові, тому їжте їх в обід і взагалі – 2-3 рази на тиждень, не більше.

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