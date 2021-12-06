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57-річна Моніка Беллуччі вразила розкішною фігурою у сукні від українського дизайнера (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
6 грудня, 17:23
В закладинки
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Голлівудська акторка знялася у новій зйомці для британського глянцю, а у відвертому інтерв'ю поділилася своїми думками про те, що для неї пристрасть
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times Style
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times Style / Фото: Sunday Times

Моніка Беллуччі стала героїнею обкладинки грудневого номера The Sunday Times додатку Style. 57-річна голлівудська акторка знялася у розкішній фотосесії, продемонструвавши шикарну фігуру та зовнішній вигляд.

Зірка позувала у сукні дизайнера з українським корінням Петара Петрова та прикрасах французького ювелірного будинку Cartier.

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Моніка приміряла мінімалістичні, але достатньо жіночні вбрання для фотосесії, серед яких був одяг як молодих брендів, так і люксових, наприклад, плащ Giorgio Armani.

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Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

У відвертому інтерв'ю зірка зізналася, що не боїться природно старіти і вважає, що жінки вільні вибирати самі, як цей процес має відбуватися у їхньому житті.

Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

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Також Беллуччі розповіла про майбутній проект, присвячений знаменитій оперній співачці Марії Каллас. Її щоденники та листи Моніка читатиме на сцені в Лондоні протягом однієї ночі у квітні наступного року.

Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

Пристрасть може бути всім, любов'ю, яку ви відчуваєте до своєї роботи, своєї сім'ї, до всього, що вас оточує. Це стан душі – розповіла Беллуччі, що для неї є пристрасть.

Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times
Моніка Беллуччі у зйомці грудневого номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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