Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Пандемія негативно впливає на психічний стан людей. Хто постраждає найбільше?

Сьогодні, 10:02

Депресія, тривога, панічна атака, посттравматичний стрес – часте явище для медиків

Коронавірус шкодить не тільки фізичному здоров'ю, але впливає і на психічний стан людей. При цьому страждають як пацієнти, так і їхні лікарі. Чому так важко боротися з цією хворобою – далі в сюжеті.

Сюжет Яни Лукянець
Відео: Сьогодні

Медики швидко пересуваються, їх рухи злагоджені, а обличчя як скам'янілі. Медпрацівникам барселонської лікарні немає часу на роздуми. Вони рятують тяжкохворих пацієнтів. З початку епідемії щодня в лікарні хтось помирає. Надія на вакцинацію, але для цього потрібен час. А медики вже зараз відчувають себе виснаженими.

За словами медсестри відділення швидкої допомоги Дезіре Руїз, серед її колег були і ті, хто в певний момент заявляв: "Я більше не можу так працювати! Не в силах!".

Читайте також:
Депресію навчилися визначати за зіницями – нове дослідження

За даними дослідників, кожен другий лікар має певні психологічні проблеми. Керівник науково-дослідної програми з епідеміології Хорда Алонсо каже, що у медиків нерідко є такі проблеми, як депресія, тривога, панічна атака, посттравматичний стрес або розлад через вживання алкоголю або інших речовин.

Депресія – не рідкісне явище в період пандемії
Депресія – не рідкісне явище в період пандемії
Фото: Pexels

Втім, британські психологи запевняють, що від цього ніхто не застрахований. Пацієнт це або лікар.

Представник центру психічного здоров'я Енді Белл говорить, що всі відчувають психологічні наслідки цієї пандемії. Це колективна травма. Але, звичайно, є певні групи людей, які страждають найбільше.

Водночас лікар-психолог Ніл Грінберг стверджує, що проблема ще і в тому, що ніхто не знає, коли це все скінчиться. І це проблема багатьох країн. Так відчували себе і під час Першої та Другої світових воєн.

Читайте також:
Як позбутися стресу за допомогою медитації: техніка виконання

За океаном, в США, для вирішення таких ось постковідних синдромів виділяють окремі медустанови, де люди борються зі своїми страхами і відновлюють психологічне здоров`я.

Раніше ми вже з'ясовували все про карантинний синдром: як уникнути депресії і не зіпсувати стосунки з близькими.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
В Україні виявили понад п'ять тисяч нових випадків COVID-19 Смерть після вакцини від COVID-19: в ВООЗ пояснили ситуацію У Німеччині зафіксували першу смерть після повторного зараження COVID-19 Вакцина Pfizer показала ефективність проти коронавірусу-мутанта
здоров'я психологія коронавірус
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену
На пляже в Бразилии. Венсан Кассель показал полуобнаженную жену

Популярні статті

Вчора, 15:03Events

Китайський Новий рік-2021: дата, історія і традиції свята

Вчора, 14:24Смачно

Український суперфуд – чай із шипшини: корисні властивості та рецепти

Вчора, 12:06Зірково

Скоро їх буде троє: історія кохання Нікіти Добриніна і Дар'ї Квіткової

19 січняЗірково

"Потрібно ставити на місце": молода дружина Павліка поскаржилася на невихованих сусідів

19 січняСмачно

Як приготувати жульєн: 5 простих рецептів

19 січняСмачно

Що корисно для нашої печінки, а що заважає її роботі – радить дієтолог

19 січняEvents

Водохреще-2021: найсильніші молитви

19 січняФаново

Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

19 січняФаново

Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

19 січняПсихо

Гороскоп на 19 січня: Овну потрібен вечір в обіймах із коханою людиною, а у Тельців буде день-ракета

19 січняEvents

З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

18 січняEvents

Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

18 січняEvents

Як і коли святити воду на Водохреще-2021

18 січняEvents

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

18 січняЗдорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

18 січняЗірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Салаты с ананасами: оригинальные рецепты на праздничный стол
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Нежный, как крем. Как приготовить медовик
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Українська співачка в еротичному боді засвітила груди
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Красотки, из-за которых Гринвуд и Фоден вылетели из сборной
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти