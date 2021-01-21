Пандемія негативно впливає на психічний стан людей. Хто постраждає найбільше?

Депресія, тривога, панічна атака, посттравматичний стрес – часте явище для медиків

Коронавірус шкодить не тільки фізичному здоров'ю, але впливає і на психічний стан людей. При цьому страждають як пацієнти, так і їхні лікарі. Чому так важко боротися з цією хворобою – далі в сюжеті.

Сюжет Яни Лукянець Відео: Сьогодні

Медики швидко пересуваються, їх рухи злагоджені, а обличчя як скам'янілі. Медпрацівникам барселонської лікарні немає часу на роздуми. Вони рятують тяжкохворих пацієнтів. З початку епідемії щодня в лікарні хтось помирає. Надія на вакцинацію, але для цього потрібен час. А медики вже зараз відчувають себе виснаженими.

За словами медсестри відділення швидкої допомоги Дезіре Руїз, серед її колег були і ті, хто в певний момент заявляв: "Я більше не можу так працювати! Не в силах!".

За даними дослідників, кожен другий лікар має певні психологічні проблеми. Керівник науково-дослідної програми з епідеміології Хорда Алонсо каже, що у медиків нерідко є такі проблеми, як депресія, тривога, панічна атака, посттравматичний стрес або розлад через вживання алкоголю або інших речовин.

Депресія – не рідкісне явище в період пандемії Фото: Pexels

Втім, британські психологи запевняють, що від цього ніхто не застрахований. Пацієнт це або лікар.

Представник центру психічного здоров'я Енді Белл говорить, що всі відчувають психологічні наслідки цієї пандемії. Це колективна травма. Але, звичайно, є певні групи людей, які страждають найбільше.

Водночас лікар-психолог Ніл Грінберг стверджує, що проблема ще і в тому, що ніхто не знає, коли це все скінчиться. І це проблема багатьох країн. Так відчували себе і під час Першої та Другої світових воєн.

За океаном, в США, для вирішення таких ось постковідних синдромів виділяють окремі медустанови, де люди борються зі своїми страхами і відновлюють психологічне здоров`я.

Раніше ми вже з'ясовували все про карантинний синдром: як уникнути депресії і не зіпсувати стосунки з близькими.

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