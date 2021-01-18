Псевдокосметологи атакують: як "не втратити" своє обличчя через шарлатанів

В інтернеті багато курсів, які обіцяють з будь-кого зробити косметолога-ін'єкціоніста через місяць

Кефіри та маски з огірків давно здалися перед ботоксом і гіалуроновою кислотою. На ін'єкції люди ходять, як на манікюр – послугу пропонують чи не в кожному дворі, де "майстри", прослухавши кілька онлайн-курсів, беруть в руки шприц і роблять бажаючим уколи краси. Головною причиною стає ціна за процедуру – 1,5 або 3 тисячі гривень проти 9 тисяч у клініці з досвідченими лікарями. Чому не варто експериментувати з псевдокосметологами та як залишитися зі своїм обличчям, розповіли "Сьогодні" пластичний хірург Дмитро Слоссер і дерматовенеролог-трихолог Катерина Колос.

Сюжет Євгенії Коваленко та Олександра Хоменко Відео: Сьогодні

Псевдокосметологи і самоучки атакують. Чому не варто довіряти їм своє обличчя?

В інтернеті для самоучок купа як платних, так і безкоштовних відеоуроків, як збільшити собі губи філерами або зробити інші ін'єкції з омолоджування обличчя в домашніх умовах.

А ще безліч послідовників, які діляться своїм досвідом. Тобто, майстрами стають вже після кількох інструкцій, навіть без медичної освіти, ліцензії та умов. Але ось закінчуються такі експерименти із зовнішністю щонайменше, синцями і набряками. А можна і опинитися в реанімації.

Пластичний хірург Дмитро Слоссер каже, що люди, які роблять подібні процедури вдома і собі, й іншим, навіть не уявляють, наскільки вони ризикують. По-перше, тому, що будь-який медичний препарат може призвести до анафілактичного шоку – важкої алергічної реакції організму, яка загрожує життю.

Безстрашні, необізнані або скнари. Чому люди свідомо йдуть на ризик?

Дерматовенеролог-трихолог Катерина Колос каже, те, що показують на відео в інтернеті може бути добре тільки для тих людей, які вже мають практику, які розуміють анатомію, що таке різні магістральні, судинні, нервові гілки. А також розуміють, як лікувати, якщо будуть якісь наслідки.

Які косметологічні процедури безпечні Фото: Depositphotos

Разом з тим, Дмитро Слоссер пояснює, що є небезпечні ділянки на обличчі, в які у жодному разі не можна вводити ін'єкції. Особливо – в область навколо очей. Це може робити тільки досвідчений лікар, і то, не кожен.

Не курсами єдиними. Яка освіта має бути у косметолога?

В інтернеті безліч курсів, які обіцяють з будь-якого зробити косметолога-ін'єкціоніста вже через місяць. До кандидатів немає жодної вимоги, крім грошей.

Катерина Колос каже, що потрібно хоча б 3-4 місяці на сертифікованих косметологічних курсах і багато практики. А до цього у фахівця вже повинна бути солідна освітня база.

Що потрібно знати, якщо зважилися на контурну пластику обличчя: особистий досвід

Колись прихильниця ін'єкцій краси Катерина Вольфсон розповіла про свій сумний досвід. Про такі ін'єкції вона почала замислюватися після 25 років. Пішла в салон до косметолога і результатом була задоволена.

Дівчина робила ін'єкцію в губи, трошки у вилиці, лоб, але на цьому не зупинилася. Згодом вирішила позбутися ефекту втомлених очей і ввести філер в носослізну борозну – так називають зону між нижньою повікою і носом. Новий косметолог приймав клієнтів вдома. Але це жодним чином не насторожило Катерину, тому що саме цього фахівця їй наполегливо рекомендувала подруга.

Під час процедури Катерині пошкодили капіляри, після чого було добре видно гематому, яка починалася відразу. І вже через 3 дні око стало фіолетовим. Косметологиня не сказала, що вона виправить – тільки те, що це пройде через кілька днів.

Але замість кількох днів з таким синцем під оком дівчині довелося ходити близько 9 місяців! Нічого не допомагало. Не вдавалося приховати його навіть під товстенним шаром тональних засобів. Дівчина скаржиться, що їй не розповіли про можливі наслідки, інакше б вона на цю процедуру не погодилася.

Медики кажуть, їй ще пощастило, адже наслідки могли бути фатальними.

Які наслідки невдалих ін'єкцій?

Катерина Колос каже, що коли погано проведена стерилізація шкіри і на тлі цього потім робляться ін'єкційні процедури, то йде зараження тканин. Що може привести навіть до сепсису, адже залишки гіалоурановой кислоти можуть потрапити в судину. Там буде далі відбуватися травмування самої судини, що призводить до відмирання тих ділянок тканини.

Як не стати жертвою косметологів самочок Фото: скриншот

І таких жертв ін'єкцій краси все більше, застерігають лікарі. Частина постраждалих щось пише в соцмережах, але боїться розповідати перед камерою. Інші – більш прагматичні, вимагають чималі гроші за інтерв'ю і свої страшні фотографії. Багато мовчать, бо не хоче, щоб про такі спроби омолодження дізналися родичі та колеги.

Дмитро Слоссер каже, що йому вже доводилося виконувати такі операції, коли у людини немає, наприклад, половини носа. Реконструктивні операції займають роки реабілітації. І абсолютно відновити первісний вигляд, або первинне обличчя, так, як людина виглядала раніше, неможливо.

Тому перш, ніж комусь довірити своє обличчя, юристи радять поцікавитися, чи є у майстра відповідна освіта та сертифікати якості на препарати. Перед початком процедур лікар повинен підписати з клієнтом договір.

Як правильно робити уколи краси Фото: Pixabay

Катерина Колос каже, що у договорі обов'язково має бути вписаний препарат, який буде вводиться самому клієнту. Тобто обговорюються препарати і наслідки. Потрібно дивитися також чи є якісь алергічні чинники, чи людина хвора на цукровий діабет. Чи людина хворіє на інфекційні чи вірусні захворювання. Тому що це теж грає велику роль.

Договір дасть можливість вимагати відшкодування, якщо лікар напартачить. Адвокат з медичного права Алла Цімановська стверджує, що клієнт може зажадати сплати, грошової компенсації чи виправлення недоліків. А також такий клієнт може звернутися до суду.

При цьому майстрів-нелегалів притягнути до відповідальності буде складно. Адже ані чеків, ані документів на руках немає. До того ж вони можуть змінити локацію і потім вже дуже важко буде їх знайти. Але можна буде написати заяву в поліцію на відкриття кримінального провадження. Докласти туди скріншоти, наприклад, листувань, скріншоти сайту або соціальних мереж, де є реклама надання таких послуг.

У будь-якому випадку, колоти чи не колоти – це вибір і відповідальність кожного.

Тим часом 51-річна Дженніфер Лопес чесно зізналася, чи робила "ін'єкції молодості".

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