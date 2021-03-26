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Перехід на літній час "змушує" повніти і стресувати: як зберегти здоров'я

Сьогодні, 12:04

Україна переводить годинники – фахівці радять, як пережити такий перехід легше

Уже цієї неділі ми прокинемося на годину раніше . Адаптація організму, бажання заїдати стрес, головний біль, сухість у роті, неуважність на дорогах – ось неповний список наслідків переходу на літній час. Але якщо переведення стрілок годинника не уникнути, то важливо подбати про своє здоров'я і самопочуття.

Коли перевести годинник на літній час і чому

В ніч з суботи 27 березня на неділю 28 березня потрібно буде перевести стрілки годинника на годину вперед. Готуйтеся прокидатися на годину раніше. Смартфони, планшети, комп'ютери, фітнес-браслети і "розумні" годинники переведуть час автоматично. Самостійно не забудьте перевести стрілки на механічному годиннику, а також на кнопкових старих телефонах, у яких немає підключення до інтернету.

Фото: Pixabay

Ті, хто проти переходу на літній час, очікували від ВР позитивного рішення, але цього не сталося. У другому читанні парламентарі в своїй більшості не підтримали законопроєкт : Україна залишилася на зимовому часі.

Чим шкідливий для здоров'я перехід на літній час

Переведення стрілок на годину вперед в насамперед "б'є" по здоров'ю метео-чутливих людей, самопочуттю літніх, а також тих, у кого є хронічні захворювання. Проведено чимало досліджень, які доводять, що порушення циркадних ритмів (тобто циклічних коливань інтенсивності біопроцесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі) організму – шкідливо.

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Медики кажуть про це зараз , говорили і 20 років тому: зміна часу погіршує самопочуття і навіть призводить до підвищення аварійних ситуацій на дорогах. Справитися з дратівливістю, дискомфортом і поганим самопочуттям через перехід на літній час можна за допомогою простих порад.

Як адаптувати організм до переходу на годину вперед

- Більш ранній підйом – це втрата для нашого організму важливого, ресурсного часу, оскільки ми втрачаємо години сну, – це відчутно для нашого організму. Недосипання впливає на наші біоритми, тим самим порушуючи режим сну і неспання, – каже наш постійний експерт, психолог, дієтолог, консультант по здоровому харчуванню Ксенія Рен , – у багатьох людей зміна режиму, недосипання викликає стрес і бажання цей стрес заїдати. Підсумок – накопичення зайві кілограми. Не кажучи вже про зниження працездатності і загального нездужання.

Не засмучуйтеся, якщо ви згадали про перехід на літній час тільки сьогодні, і не встигли заздалегідь постаратися лягати спати раніше або ще як-небудь підготуватися. Це не пізно зробити зараз

Щоб пережити перехід на літній час якомога легше, ви можете:

  1. лягти раніше спати, навіть хоча б на півгодини, сьогодні, завтра і післязавтра,
  2. зверніть увагу на свій сніданок, він повинен бути насиченим, краще їсти близько 8-30,
  3. обідати варто до 15-00, особливо зверніть увагу на поїдання солодкого, намагайтеся розумно підходити до вживання солодощів. Якщо дуже хочеться, то з'їжте шматочок чорного шоколаду або трохи сухофруктів в цей період,
  4. посилити активні прогулянки, наприклад, ходити пішки пару зупинок з роботи або на роботу,
  5. відмовитися від жирних продуктів на вечерю, це допоможе полегшити органам травлення перетравлення їжі,
  6. пити менше кави – краще замінити його трав'яним чаєм.

І, звичайно ж, намагайтеся зберегти позитивний настрій, підтримувати близьких, і самому заручитися підтримкою друзів!

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як біоритми впливають на людину .

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