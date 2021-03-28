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Якщо ви постуєте, то маєте знати 5 простих рекомендацій щодо меню

Сьогодні, 09:00

Дієтолог рекомендує відмовитися насамперед від того, чим ви зловживаєте

Великий піст триває, і багато хто з нас перейшли на особливе харчування. Цей піст найсуворіший, він виключає навіть мед. Але це не означає, що ваш раціон перетворився на щось одноманітне. Нутриціолог Лора Філіппова дала рекомендації тим, хто дотримується посту, і, як з'ясувалося, меню на цей період може бути доволі цікавим.

Якщо ви перебуваєте в пошуках цікавих подарунків, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.

Фото: Лора Філіппова, нутриціолог

Що найголовніше під час посту?

"Важливо визначити для себе, від чого ви відмовляєтеся на цей період: алкоголь, м'ясо, риба, молочна продукція, яйця. Великий піст виключає всі продукти тваринного походження, навіть мед. Але, на мій погляд, це не обов'язково для звичайних людей, які живуть мирським життям. Адже насамперед піст – це духовна аскеза та перемога духу над фізичним тілом", – каже Лора Філіппова.

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Від чого ви рекомендуєте відмовитися?

Відмовтеся насамперед від того, чим ви зловживаєте. Наприклад, від солодкого. Або від шкідливих звичок – відмова від куріння і матюків – теж піст свого роду. Деякі відмовляються від м'ясних продуктів і молочки, залишаючи рибу і морепродукти. Виберіть найкомфортніший і найкращий для вас варіант.

Що має бути в раціоні під час посту?

  1. Цілісні злаки і грубі крупи. Одна-дві порції на день. Це може бути повноцінний сніданок і частина обіду.
  2. Джерела рослинного білка – бобові, горіхи. Сочевиця, маш, квасоля, горох. Одна порція на день (приблизно 200 г, теж можете розділити на різні прийоми їжі). Горіхи (сирі) – приблизно жменю, 20-30-40 г на день (як перекус або на додаток до основної страви). Гриби – можна і до овочів, і до рослинного білка.
  3. Овочі та зелень. 500-600 г на день.
  4. Фрукти. 250-300 г на день.
  5. Рослинні жири. Додавайте до каш, салатів, овочів. До двох столових ложок на день. Пам'ятайте про авокадо.

І величезне побажання – не сприймайте піст як дієту! Ви ж пам'ятаєте, що дієти без зміни звичок на постійній основі не працюють. Великий піст – це час для очищення душі насамперед, а не спосіб підготовки до пляжного сезону.

Тут знайдете рецепти випічки до Великого посту.

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