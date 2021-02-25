"Я 12 років була вегетаріанкою": зірка серіалу "Незакрита мішень" про секрети краси і щастя в шлюбі
Ірина Новак поділилася роздумами про свого персонажа, а також розповіла про особисте життя
1 березня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 24-серійного фільму "Незакрита мішень". Актриса Ірина Новак, яка розкрила три секрети щасливих відносин, зіграла героїню, риси якої дуже подобаються їй самій. Вона розповіла про свого персонажа, секрети краси і про те, завдяки чому вже 12 років щаслива у стосунках.
Ірино, розкажіть про вашого персонажа. Тетяна схожа на вас?
Ми перетинаємося з моєю героїнею в багатьох речах. Але я людина, яка думає про майбутнє і планує кожен свій день, а мій персонаж живе інакше. Тетяна рада всьому, що їй приходить протягом дня. І в цьому різниця між мною і героїнею. Я їй по-доброму заздрю в такому ставленні до життя. Мені здається, що це якась особлива вершина щастя, коли ти не дбаєш про завтрашній день: на які гроші жити, куди йти, з ким знайомитися. Просто радієш всьому, що відбувається.
Таке ставлення до життя виправдовує себе?
Що найцікавіше, до тебе з таким настроєм дійсно йде все хороше: щастя, задоволення, компліменти чоловіків, подарунки. Ти їх не просиш і не чекаєш, а тебе ними обдаровують за твою "справжність". Ти як шампанське в красивому бокалі! Всім хочеться, щоб він був поруч і робив їхній день неймовірним, легким, п'янким! І мені це дуже імпонує в мого персонажа. Я обов'язково перейму таке ставлення до життя, коли закрию якісь свої плани, питання, цілі і мрії, ось тоді я, напевно, дійсно видихну і максимально близько наближуся до своєї Тетяни. (Усміхнулася.)
А що вам зараз заважає перейняти її риси?
Реальність! У нас дуже стрімке життя. Я не можу поводитися так, як моя Тетяна, тому що нам з чоловіком треба максимально подбати про свою дитину. Поки є можливість, час і дозволяє здоров'я. І заради дочки ми з Женею можемо недосипати, хвилюватися, щось вишукувати. Але нам це подобається!
Особисто мені для щастя потрібно небагато. Досить, щоб рідні були здорові і завжди поруч зі мною. Я навіть боюся уявити, як буду жити далі, коли здійсню все заплановане. Та чи я це буду? Хто знає, може бути, я до своєї Тані і не дотягнуся, тому що вона – абсолютно щаслива людина.
Ви дуже красива жінка. І хочеться дізнатися, завдяки яким секретам ви в такій чудовій формі.
По-перше, я 12 років була вегетаріанкою, але не в масштабному сенсі цього слова. Я не їла м'ясо і птицю, однак вживала молочні продукти, яйця і рибу. Коли народилася дочка, то мій раціон дещо змінився.
По-друге, я за правильне поєднання продуктів, тому дотримуюся певних правил. Наприклад, чітко знаю, що м'ясо і рибу треба подавати з салатом. А солодке і фрукти можу дозволити собі тільки до 16:00.
По-третє, я вірю в позитивний сенс думок. Я оптиміст, тому завжди і в усьому намагаюся побачити радість. Навіть якщо мені не подобалася роль, я говорила собі: "Ти маєш її полюбити. Потрібно знайти в ній щось гарне і саму себе зацікавити".
Якщо я бачу непросту ситуацію або спілкуюся з якоюсь складною людиною, то завжди намагаюся знайти спільну мову. Мені хочеться, щоб оточення не відчувало себе зі мною дискомфортно.
По-четверте, коли все приймаєш зі знаком "плюс" і робиш правильні висновки, тоді твої думки, мудрість і ставлення до оточення відображаються на обличчі. На ньому все написано: про що думаєш і як ти живеш.
Коли дивишся спектакль або картину з вашою участю, то мимоволі всі погляди звернені на вас. Адже це теж відповідальність – розуміти, що ви постійно перебуваєте в центрі уваги?
Відповідати потрібно завжди. Мені б розслабитися і послати всіх до бабусі. (Усміхнулася.) Але я гіпервідповідальна людина. Донезмоги, до противности! Саме та якість, з якою я зараз борюся і дуже хочу її позбутися. Високий ступінь відповідальності – це добре, але не в професії. Актрисі треба бути без нічого, щоб оточення не здогадувалося, як у неї виходить так жити і працювати.
Краса для жінки – це перевага чи потрібно постійно доводити, що є ще маса чудових якостей?
Ніхто нікому нічого не мусить доводити. Головне – любов і повагу до себе, постійне зростання і робота над собою, коли ти щодня хочеш бути кращою, професійнішою, подолати себе в ліні, чогось досягти, більше дізнатися. А доводити і демонструвати нічого не треба.
Чоловікові легко поруч з вами?
Не завжди. Без сорому скажу, що я непроста людина. Адже ми живі люди. Якщо подавати в стосунках тільки мармелад, від нього згодом стає погано і нудно. Але я людина, яка ставить чоловіка на п'єдестал, і ніколи не приховувала, що чоловік в родині головний, незважаючи на те, що ми все вирішуємо 50/50.
Я дозволяю собі бути слабкою в побуті, і вважаю, що це правильно. Треба видихати. Звичайно, бувають різні моменти, я можу бути і цією кнопкою зокрема. Але коли повертаюся додому, то свідомо переключаюсь. Я знаю, що там все буде по-іншому. Жінка не мусить махати шаблею і брати все на себе. Я з величезним задоволенням дозволяю все це робити чоловікові.
Що важливо у відносинах?
У шлюбі потрібно не тільки любити, жити пристрастями, а й спілкуватися. Для мене особисто дуже важливо, що людина, яка поруч зі мною вже 12 років, насамперед мені друг. У відносинах важливо розмовляти.
Коли Євген їде з дитиною на відпочинок, мене часом запитують: "А ти не боїшся? Адже він їде без тебе". І я завжди відповідаю словами чоловіка: "Все у людини в голові. Якщо я розумію, що люблю свою сім'ю, то не дам приводу і не відповім на увагу іншої жінки. Не треба самому робити перший крок. Наприклад, пропонувати незнайомці: "Давайте вип'ємо кави". І тоді тобі нічого не загрожує".
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