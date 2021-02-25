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"Я 12 років була вегетаріанкою": зірка серіалу "Незакрита мішень" про секрети краси і щастя в шлюбі

Сьогодні, 15:38

Ірина Новак поділилася роздумами про свого персонажа, а також розповіла про особисте життя

1 березня о 21:00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра 24-серійного фільму "Незакрита мішень". Актриса Ірина Новак, яка розкрила три секрети щасливих відносин, зіграла героїню, риси якої дуже подобаються їй самій. Вона розповіла про свого персонажа, секрети краси і про те, завдяки чому вже 12 років щаслива у стосунках.

Ірино, розкажіть про вашого персонажа. Тетяна схожа на вас?

Ми перетинаємося з моєю героїнею в багатьох речах. Але я людина, яка думає про майбутнє і планує кожен свій день, а мій персонаж живе інакше. Тетяна рада всьому, що їй приходить протягом дня. І в цьому різниця між мною і героїнею. Я їй по-доброму заздрю в такому ставленні до життя. Мені здається, що це якась особлива вершина щастя, коли ти не дбаєш про завтрашній день: на які гроші жити, куди йти, з ким знайомитися. Просто радієш всьому, що відбувається.

Ірина Новак
Ірина Новак
Фото: прес-служба

Таке ставлення до життя виправдовує себе?

Що найцікавіше, до тебе з таким настроєм дійсно йде все хороше: щастя, задоволення, компліменти чоловіків, подарунки. Ти їх не просиш і не чекаєш, а тебе ними обдаровують за твою "справжність". Ти як шампанське в красивому бокалі! Всім хочеться, щоб він був поруч і робив їхній день неймовірним, легким, п'янким! І мені це дуже імпонує в мого персонажа. Я обов'язково перейму таке ставлення до життя, коли закрию якісь свої плани, питання, цілі і мрії, ось тоді я, напевно, дійсно видихну і максимально близько наближуся до своєї Тетяни. (Усміхнулася.)

А що вам зараз заважає перейняти її риси?

Реальність! У нас дуже стрімке життя. Я не можу поводитися так, як моя Тетяна, тому що нам з чоловіком треба максимально подбати про свою дитину. Поки є можливість, час і дозволяє здоров'я. І заради дочки ми з Женею можемо недосипати, хвилюватися, щось вишукувати. Але нам це подобається!

Особисто мені для щастя потрібно небагато. Досить, щоб рідні були здорові і завжди поруч зі мною. Я навіть боюся уявити, як буду жити далі, коли здійсню все заплановане. Та чи я це буду? Хто знає, може бути, я до своєї Тані і не дотягнуся, тому що вона – абсолютно щаслива людина.

Ірина Новак
Ірина Новак
Фото: прес-служба

Ви дуже красива жінка. І хочеться дізнатися, завдяки яким секретам ви в такій чудовій формі.

По-перше, я 12 років була вегетаріанкою, але не в масштабному сенсі цього слова. Я не їла м'ясо і птицю, однак вживала молочні продукти, яйця і рибу. Коли народилася дочка, то мій раціон дещо змінився.

По-друге, я за правильне поєднання продуктів, тому дотримуюся певних правил. Наприклад, чітко знаю, що м'ясо і рибу треба подавати з салатом. А солодке і фрукти можу дозволити собі тільки до 16:00.

Я знаю, що мені потрібно з'їсти на ніч, щоб вранці обличчя не виглядало припухлим в кадрі. Є секрети, які я перевірила на собі. Я практично не їм картоплю. Вживаю вуглеводи зранку. На нашому столі немає ковбасних виробів і майонезу. Ми за здорове харчування. І так було завжди.

По-третє, я вірю в позитивний сенс думок. Я оптиміст, тому завжди і в усьому намагаюся побачити радість. Навіть якщо мені не подобалася роль, я говорила собі: "Ти маєш її полюбити. Потрібно знайти в ній щось гарне і саму себе зацікавити".

Якщо я бачу непросту ситуацію або спілкуюся з якоюсь складною людиною, то завжди намагаюся знайти спільну мову. Мені хочеться, щоб оточення не відчувало себе зі мною дискомфортно.

По-четверте, коли все приймаєш зі знаком "плюс" і робиш правильні висновки, тоді твої думки, мудрість і ставлення до оточення відображаються на обличчі. На ньому все написано: про що думаєш і як ти живеш.

"Незакрыта мішень"
"Незакрыта мішень"
Фото: прес-служба

Коли дивишся спектакль або картину з вашою участю, то мимоволі всі погляди звернені на вас. Адже це теж відповідальність – розуміти, що ви постійно перебуваєте в центрі уваги?

Відповідати потрібно завжди. Мені б розслабитися і послати всіх до бабусі. (Усміхнулася.) Але я гіпервідповідальна людина. Донезмоги, до противности! Саме та якість, з якою я зараз борюся і дуже хочу її позбутися. Високий ступінь відповідальності – це добре, але не в професії. Актрисі треба бути без нічого, щоб оточення не здогадувалося, як у неї виходить так жити і працювати.

Краса для жінки – це перевага чи потрібно постійно доводити, що є ще маса чудових якостей?

Ніхто нікому нічого не мусить доводити. Головне – любов і повагу до себе, постійне зростання і робота над собою, коли ти щодня хочеш бути кращою, професійнішою, подолати себе в ліні, чогось досягти, більше дізнатися. А доводити і демонструвати нічого не треба.

Я вважаю, що всі люди гарні. Треба побачити цю красу, дістати її з себе, виховати і не соромитися випустити, щоб вона завжди була з вами.

Ірина Новак
Ірина Новак
Фото: прес-служба

Чоловікові легко поруч з вами?

Не завжди. Без сорому скажу, що я непроста людина. Адже ми живі люди. Якщо подавати в стосунках тільки мармелад, від нього згодом стає погано і нудно. Але я людина, яка ставить чоловіка на п'єдестал, і ніколи не приховувала, що чоловік в родині головний, незважаючи на те, що ми все вирішуємо 50/50.

Я дозволяю собі бути слабкою в побуті, і вважаю, що це правильно. Треба видихати. Звичайно, бувають різні моменти, я можу бути і цією кнопкою зокрема. Але коли повертаюся додому, то свідомо переключаюсь. Я знаю, що там все буде по-іншому. Жінка не мусить махати шаблею і брати все на себе. Я з величезним задоволенням дозволяю все це робити чоловікові.

Що важливо у відносинах?

У шлюбі потрібно не тільки любити, жити пристрастями, а й спілкуватися. Для мене особисто дуже важливо, що людина, яка поруч зі мною вже 12 років, насамперед мені друг. У відносинах важливо розмовляти.

Коли Євген їде з дитиною на відпочинок, мене часом запитують: "А ти не боїшся? Адже він їде без тебе". І я завжди відповідаю словами чоловіка: "Все у людини в голові. Якщо я розумію, що люблю свою сім'ю, то не дам приводу і не відповім на увагу іншої жінки. Не треба самому робити перший крок. Наприклад, пропонувати незнайомці: "Давайте вип'ємо кави". І тоді тобі нічого не загрожує".

Тому я нічого не боюся. Ми обидва не хочемо робити цей крок назустріч чужим людям, тому що зробили його назустріч одне одному.

Раніше Анатолій Анатоліч розповів, як його дочки відреагували на новину про третю дитину.

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