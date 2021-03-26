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Як залишатися молодим без пластики і ботокса: прості секрети довголіття

Сьогодні, 13:15

Робіть регулярно зарядку і те, що ви любите

Не старіти ні душею, ні тілом. Одні стають моделями, інші – спортсменами. І запевняють – якщо є бажання, в будь-якому віці можна досягти неможливого. Як залишатися молодим,незважаючи на вік – далі в матеріалі.

Сюжет Анни Левицької, Олени Катренко та В'ячеслава Вендичанського
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Зарядка кожен день: особистий досвід 88-річного українця

Щоранку кімната 88-річного Степана Федоровича перетворюється в спортивну залу. У нього є педальний тренажер, який замінює чоловікові велосипед, пластикові пляшки, як масажери для спини. І улюблений тренажер – радянський еспандер, надійно закріплений шкіряними ременями до ніжок крісла.

Фізкультурою чоловік почав займатися в 60 років через біль у спині і проблеми з ногами. Масажі не допомагали, тому вирішив лікуватися самостійно. Від медикаментів відмовився взагалі, зате підібрав комплекс вправ, якого дотримується і сьогодні.

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За словами пенсіонера, кожен день зарядці він приділяє по кілька годин. В результаті, у чоловіка міцний сон і ніяких скарг на тиск. Влітку весь час проводить на дачі, а взимку – на власному балконі вирощує розсаду. І в свої 88-м ще мріє побудувати теплицю і розводити екзотичні рослини.

Стати моделлю нижньої білизни в 52 роки: особистий досвід Гіти Джі

Те, що вік – тільки цифри в паспорті, доводить і 52-річна Гіта Джі. Вона подалася в моделі, що рекламує нижню білизну, а значить повинна бути в ідеальній формі.

Сама модель говорить, що в Індії жінці її віку не личить виставляти напоказ своє тіло. Але її надихнула інша модель, з Бразилії, яка виходила на подіум в 79, і теж в нижній білизні. Якщо це можливо в Латинській Америці, можливо і в Індії, вирішила Гіта.

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За її словами, жінки повинні приділяти однакову увагу своїм мріям. Вік не повинен ставати кліткою. І неважливо, наскільки ви старі чи молоді.

Робіть, що любите і живіть до 100 років: особистий досвід Дінки Флауерз

І навіть якщо через кілька тижнів вам виповниться 100 років – робіть те, що любите, вважає Дінка Флауерз. Їй 99 років. З дитинства вона захоплювалася танцями, потім виступала, як танцівниця, акробатка, фігуристка. До пандемії коронавірусу Дінка викладала хореографію, а під час карантину – знімає 45-хвилинні уроки на відео. Зібрані кошти передає національній службі охорони здоров'я.

Жінка планує танцювати до самої смерті, тому що танці і є її життя.

Тим ми з'ясували, що перехід на літній час "змушує" повніти і стресувати: як зберегти здоров'я.

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здоров'я тіло молодість
Джерело: Сьогодні
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