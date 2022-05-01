Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Історія писанки

Вчитися за кордоном

Селфі під час війни?

Хліб від Клопотенка

Що чекає на Україну

Все про Кабаєву
СЬОГОДНІ Life Здорово

Користь цільнозернового хліба – як приготувати чіабатту вдома

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 травня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Італійська чіабатта з цільного пшеничного борошна – корисний продукт. Приготувавши чіабатту вдома, ви спечете смачний та багатий на клітковину, вітаміни та мінерали хліб
Приготувати чіабатту можна самому вдома, адже користь цільнозернового хліба для здоров'я велика
Приготувати чіабатту можна самому вдома, адже користь цільнозернового хліба для здоров'я велика / Фото: unsplash.com, Колаж: Сьогодні

Зараз багато хто пече сам домашній хліб , а італійська Ciabatta integrale, яка готується з цільного пшеничного борошна, не просто смачна, а ще корисна. Але приготувати чіабатту можна зі звичайного борошна , як – рецептом у своєму інстаграмі поділилася фудексперт Світлана Левицька.

Одна з головних переваг хліба з цільнозернового борошна – велика кількість клітковини Саме харчові волокна помгають кишківнику добре працювати, запобігають запорам і зменшують ризик розвитку раку товстої кишки. Також цільнозерновий хліб допомагає надовго зберегти почуття ситості, а отже – підтримувати нормальну вагу.

Реклама

Секрет великих дірочок у чіабатті – борошно з високим вмістом білка, а також спеціальний спосіб, як настояти та складати тісто
Секрет великих дірочок у чіабатті – борошно з високим вмістом білка, а також спеціальний спосіб, як настояти та складати тісто / Фото: freepik.com

Чи знаєте ви, що секрет великих дірочок у чіабаті- це борошно з високим вмістом білка, а також спеціальний спосіб, як настояти та кілька разів потім складати тісто для випічки? Готувати чіабатту не складно, просто довго. Якщо є можливість та натхнення регулярно ходити та перекладати тісто – можете приступати. Вам знадобиться:

  • борошно – 425 гр
  • вода кімнатної температури – 325мл.
  • дріжджі – 10 гр (сухих ~ 3 гр)
  • сіль – 1 ч. л.
  • олія – 40 мл.

Після замішування тесту перший підхід для перемішування через 30 хвилин. Потім потрібно зробити три перекладання тесту і після кожного почекати 30 хвилин, а після четвертого перекладання – почекати дві години. Після формування чіабатти чекаємо ще 20 хвилин.

Реклама

Запікаємо хліб за температури 220 градусів. Перші 10 хвилин із водяним куполом. Потім парову баню прибираємо та чекаємо ще хвилин 15-20. Якщо пекти чіабатту на пательні: тримайте 10 хвилин під кришкою на дуже повільному вогні з одного боку, потім ще 15 хвилин з іншого. Беріть широку паткльню. Перед нарізкою хліб слід остудити на решітці.

Також ми писали, як купити книгу про здорове харчування та меню з рецептами на тиждень , і тим самим допомогти ЗСУ.

А ще ми ділилися лайфхаком від Євгена Клопотенка. як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як жили у Карпатах 100 років тому
Instagram дня
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Education Ua
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Важливі контакти
Як викликати швидку
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Хто такі кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти