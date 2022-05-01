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Польза цельнозернового хлеба – как приготовить чиабатту дома

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 мая, 09:00
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Итальянская чиабатта из цельной пшеничной муки – полезный продукт. Приготовив чиабатту дома, вы испечете вкусный и богатый клетчаткой, витаминами и минералами хлеб
Приготовить чиабатту можно самому дома, ведь польза цельнозернового хлеба для здоровья большая
Приготовить чиабатту можно самому дома, ведь польза цельнозернового хлеба для здоровья большая / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Сейчас многие пекут сами домашний хлеб, а итальянская Ciabatta integrale, которая готовится из цельной пшеничной муки, не просто вкусна, а еще полезна. Но приготовить чиабатту можно из обычной муки, как – рецептом в своем инстаграмме поделилась фудэксперт Светлана Левицкая.

Одно из главных преимуществ хлеба из цельнозерновой муки – большое количество клетчатки. Именно пищевые волокна поомгают кишечнику хорошо работать, предотвращают запоры и уменьшают риск развития рака толстой кишки. Также цельнозерновой хлеб помогает надолго сохранить чувство сытости, а значит – поддерживать нормальный вес.

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Секрет крупных дырочек в чиабатте – мука с высоким содержанием белка, а также специальный способ, как настоять и складывать тесто
Секрет крупных дырочек в чиабатте – мука с высоким содержанием белка, а также специальный способ, как настоять и складывать тесто / Фото: freepik.com

Знаете ли вы, что секрет крупных дырочек в чиабате – мука с высоким содержанием белка, а также специальный способ, как настоять и несколько раз потом складывать тесто для выпечки? Готовить чиабатту не сложно, просто долго. Если есть возможность и вдохновение регулярно ходить и перекладывать тесто – можете приступать. Вам понадобится:

  • мука – 425 гр
  • вода комнатной температуры – 325 мл.
  • дрожжи – 10 гр (сухих ~ 3 гр)
  • соль – 1 ч.л.
  • растительное масло – 40 мл.

После замешивания теста первый подход для перемешивания – через 30 минут. Затем нужно сделать три перекладывания теста и после каждого подождать 30 минут, а после четвертого перекладывания – 2 часа. После формировки чиабатты ждем 20 минут.

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Запекаем хлеб при 220 градусах. Первые 10 минут с водяным куполом. Затем баню убираем и еще минут 15-20. Если печь чиабатту на сковороде: держите 10 минут под крышкой на очень медленном огне с одной стороны, затем еще 15 минут с другой. Берите сковороду посвободнее. Перед нарезкой хлеб остудите на решетке.

Также мы писали, как купить книгу о здоровом питании и меню с рецептами на неделю, и тем самым помочь ВСУ.

А еще мы делились лайфхаком от Евгения Клопотенко – как сделать сытный и полезный хумус из зеленого горошка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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