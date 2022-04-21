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Книга про здорове харчування та меню з рецептами на тиждень – як купити та допомогти ЗСУ

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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21 квітня, 09:00
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Автори видання пропонують витратити будь-яку суму грошей, щоб отримати PDF-версію. Половина суми, зібраної за реалізацію книги, буде спрямована на підтримку захисників України
Як правильно харчуватися без дієт і при цьому худнути
Як правильно харчуватися без дієт і при цьому худнути / Фото: Колаж: Сьогодні

Дієтолог Світлана Фус опублікувала у своєму Instagram-акаунті пост, у якому розповіла, як можна отримати її книгу за будь-яку суму. Видання під назвою "Пам'ятка здорового харчування", а також меню з рецептами на тиждень, розроблене спеціалісткою спільно з кулінарним експертом Тетяною Литвиновою.

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Навіщо вам ця книга

У виданні ви зможете прочитати, як схуднути із задоволенням (так, це можливо) та з користю для здоров'я. Книга підійде для тих, хто не любить сидіти на дієтах, так як вага після них все одно повертається, заплуталися в потоці інформації про харчування, просто хочете нормально і смачно їсти та одночасно худнути.

У виданні ви знайдете:

  • Рецепти корисних страв, серед яких перші, основні та перекуси, а також десерти та соуси.
  • Дізнаєтеся все про корисні перекуси.
  • Зрозумієте, як зберегти вітаміни, коли готуєте страви та як зробити їжу менш калорійною.
  • Як правильно розподіляти продукти протягом дня.

Як замовити книгу

Щоб купити книгу і план харчування на тиждень, достатньо перерахувати авторам будь-яку суму грошей, зв'язавшись з ними Instagram-акаунті. 50% від зароблених коштів буде перераховано на пошиття термобілизни для захисників України.

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Раніше ми розповідали, як вода з чіа допоможе схуднути.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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