Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Готуємо крашанки

Вчитися за кордоном

Ідеальний прес

Робота у Польщі

Що таке суржик

Діти Путіна
СЬОГОДНІ Life Здорово

Євген Клопотенко розповів, як приготувати поживний хліб із вівсянки

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 квітня, 09:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Корисний та ситний хліб без дріжджів можна приготувати з вівсяних пластівців. Це швидко, смачно і корисно, адже вівсянка багата на клітковину, вітаміни та мікроелементи
/ Фото: instagram.com/klopotenko

Хліб з вівсянки виходить смачним, а ще містить поживні речовини: в період війни з Росією нам так важливо знайти спосіб харчуватися ситно. Відомий український кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився рецептом корисного вівсяного хліба у своєму інстаграмі.

У вівсяній крупі та цільнозернових пластівцях містяться найважливіші для здоров'я компоненти – магній, калій, кальцій, фосфор та ін.
У вівсяній крупі та цільнозернових пластівцях містяться найважливіші для здоров'я компоненти – магній, калій, кальцій, фосфор та ін. / Фото: instagram.com/likushka_food/

Реклама

Завдяки високому вмісту клітковини у своєму складі, вівсянка допомагає не лише нормалізувати роботу кишківнику, а й знизити рівень цукру та холестерину в крові. Також у вівсяній крупі та цільнозернових пластівцях містяться найважливіші для здоров'я компоненти – магній, калій, кальцій, фосфор, залізо, цинк. І ще цілий мікс корисних речовин, які відповідають за формування та розвиток кісток та м'язової тканини.

Будемо готувати хліб із вівсянки , без дріжджів і складних технік, – пише Євген Клопотенко у своєму інстаграмі, – Просто змішали пластівці, випекли та їсте, також можна робите собі з такого хліба бутерброди. Хліб з вівсянкою виходить наповненим смаком та різними поживними штуками, що взагалі чудово.

Отже:

  • змішуєте 200г вівсяних пластівців, 200г пшеничного борошна, 10 г розпушувача і дрібку солі.
  • окремо поєднуєте 3 яйця з 250 мл теплої води, 1 ст. л. цукру і трохи збиваєте, щоб утворилася однорідна структура, але не намагайтеся занадто.
  • додаєте борошняну вівсяну суміш у яйця і наливаєте 4 ст. л. рослинного масла. Якщо є тільки соняшникова, то теж нормально. Перемішувати все та наполягати тісто 15-20 хвилин (обов'язково).

Потім виливаєте тісто у форму, змащену олією і якщо є, то посипаєте насінням льону. Печете годину при 180 градусах. Готово.

Реклама

Раніше ми публікували лайфхак від Євгена Клопотенка. як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку.

Також ми писали, як не перевантажити шлунок і вийти з посту на Великдень правильно .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Як переконати близьких евакуюватися
Поради психолога
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Книга дня
Хто такий Путін
Читати
Твоя карта
Передбачення на тиждень
Отримати карту
Мода та війна
Де придбати речі українських брендів
Дивитись!
Важливі контакти
Медична допомога безкоштовно
Куди дзвонити
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Питання дня
Звідки взялися кацапи та хохли
Походження слів
Дізнатись!
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти