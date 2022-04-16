Лайфхак від Євгена Клопотенко – як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку

Отримати ситну закуску для чудового перекушування в дорозі або в сховищі, можна із зеленого консервованого горошку. Євген Клопотенко розповів, як це зробити

Євген Клопотенко розкрив секрет, як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Нормально харчується в умовах війни з Росією вдається далеко не кожному, тому для утримання здоров'я можна використовувати альтернативні продукти. Наприклад, приготувати ситну пасту на зразок хумуса можна із консервованого зеленого горошку – рецептом поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко .

Зелений горошок багатий на клітковину яка необхідна для нормальної роботи кишківнику. Крім того, зелений горошок багатий на вітаміни і мікроелементи, як і інші бобові культури.

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Смачно, ситно, нормально зберігається, жодних зусиль не вимагає, продукти для приготування такого хумуса доступні, – пише у своїй інстаграмі Євген Клопотенко.

Берете банку горошку, відкриваєте та зливаєте всю рідину, вона не потрібна для цієї страви. Сам горошок збиваєте/перетираєте зі столовою ложкою олії (якщо оливкова – взагалі ідеально і корисніше для здоров'я), додаєте часник (Євген брав 2 зубчики, але ви регулюйте на свій смак) і сік чверті лимона.

Зелений горошок багатий на клітковину, яка необхідна для нормальної роботи кишечника / Фото: freepik.com

Готово. Якщо є можливість підсмажити грінку – буде ще смачніше є таку пасту зі смаженим хлібом. Якщо у вас є спеції, то "грайте" з ними – чилі, італійські трави, зіра – беріть, що хочете… Такий ось лайфхак виходить, приємного апетиту!

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А ще кулінарний експерт відповів, чому зараз, під час війни важливо їсти гречку і вона корисна.