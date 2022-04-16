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Лайфхак від Євгена Клопотенко – як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 квітня, 09:00
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Отримати ситну закуску для чудового перекушування в дорозі або в сховищі, можна із зеленого консервованого горошку. Євген Клопотенко розповів, як це зробити
Євген Клопотенко розкрив секрет, як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку
Євген Клопотенко розкрив секрет, як зробити ситний та корисний хумус із зеленого горошку / Фото: instagram.com/klopotenko, freepik.com

Нормально харчується в умовах війни з Росією вдається далеко не кожному, тому для утримання здоров'я можна використовувати альтернативні продукти. Наприклад, приготувати ситну пасту на зразок хумуса можна із консервованого зеленого горошку – рецептом поділився кулінарний експерт Євген Клопотенко .

Зелений горошок багатий на клітковину яка необхідна для нормальної роботи кишківнику. Крім того, зелений горошок багатий на вітаміни і мікроелементи, як і інші бобові культури.

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Смачно, ситно, нормально зберігається, жодних зусиль не вимагає, продукти для приготування такого хумуса доступні, – пише у своїй інстаграмі Євген Клопотенко.

Берете банку горошку, відкриваєте та зливаєте всю рідину, вона не потрібна для цієї страви. Сам горошок збиваєте/перетираєте зі столовою ложкою олії (якщо оливкова – взагалі ідеально і корисніше для здоров'я), додаєте часник (Євген брав 2 зубчики, але ви регулюйте на свій смак) і сік чверті лимона.

Зелений горошок багатий на клітковину, яка необхідна для нормальної роботи кишечника
Зелений горошок багатий на клітковину, яка необхідна для нормальної роботи кишечника / Фото: freepik.com

Готово. Якщо є можливість підсмажити грінку – буде ще смачніше є таку пасту зі смаженим хлібом. Якщо у вас є спеції, то "грайте" з ними – чилі, італійські трави, зіра – беріть, що хочете… Такий ось лайфхак виходить, приємного апетиту!

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Також раніше Євген Клопотенко розповів, як зберегти продукти без холодильника

А ще кулінарний експерт відповів, чому зараз, під час війни важливо їсти гречку і вона корисна.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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