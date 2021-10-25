Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Геловін 2021

Модні ботфорти

Декор для дому

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Здорово

Один з кращих природних антибіотиків: чому важливо їсти брусницю

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
25 жовтня, 08:15
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ягоди і сік брусниці – відмінний природний антибактеріальний засіб для підтримки здоров'я ротової порожнини і не тільки. Чим ще корисна ягода – в матеріалі
Брусницю важливо їсти для профілактики багатьох хвороб, вона - природний антибіотик
Брусницю важливо їсти для профілактики багатьох хвороб, вона - природний антибіотик / Фото: pixabay.com

Якщо вас часто турбує сухість у роті або ви приймаєте будь-які ліки на цей момент – оосбливо варто включити в раціон брусницю . Оскільки такі стани часто стають причиною розвитку запальних процесів у роті. А брусниця – відмінний природний засіб для їх профілактики, пише медичний журнал Nutrients.

Чому саме брусниця?

Також медики рекомендують частіше їсти брусницю літнім людям. Чи знаєте ви, що ягоди використовуються в традиційній медицині Фінляндії для лікування дріжджових інфекцій порожнини рота. Терапевтичну дію брусниці на ротову порожнину і здоров'я людини в цілому в цей раз вивчила група шведських і фінських вчених.

Реклама

Ягоди брусниці містять вітаміни (A, B1, B2, B3 і C), калій, кальцій, магній, фосфор
Ягоди брусниці містять вітаміни (A, B1, B2, B3 і C), калій, кальцій, магній, фосфор / Фото: Pixabay

Медики рекомендують брусницю, в тому числі ферментовану (приготовлену способом бродіння), а також сік з цієї ягоди для профілактики і лікування різних запальних процесів в роті і яснах. Вчені відзначають, що здоров'я порожнини рота позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Оскільки запальні процеси, що відбуваються в ротовій порожнині і зубах, стають причинами поширення інфекції в інші органи.

Так, системні антибіотики або місцеві антисептики, які застосовуються для лікування незначного запалення, викликаного стійкими мікробами, можна використовувати тільки обмежений час. А брусниця та інші ферментовані рослинні продукти, можуть стати альтернативою протизапальним і імуномодулюючим препаратам.

Реклама

Чим же ще корисна брусниця, які в ній містяться вітаміни?

Ягоди брусниці містять вітаміни (A, B1, B2, B3 і C), калій, кальцій, магній, фосфор і володіють унікальним поліфенольної складом. Біоактивні молекули брусниці мають протиракову, антимікробну, антиоксидантну та протизапальну дію.

Екстракт брусниці тонізує шкіру, тому ягоду широко використовують в косметології
Екстракт брусниці тонізує шкіру, тому ягоду широко використовують в косметології / Фото: unsplash.com

Тому ягода рекомендується не тільки для підтримки здоров'я порожнини рота, а також для профілактик онкології, в процесі лікування ГРВІ та інших респіраторних інфекцій. Рекомендована брусниця при хронічній втомі, зниженому імунітеті і при перевтомі.

Реклама

У лікувальних цілях використовуються як плоди брусниці, так її гілочки і листя. Також екстракт брусниці, має тонізуючий вплив на шкіру, тому ягоду широко використовують в косметології.

Також ми писали, ніж корисно варення.

Читайте також:

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Вести активний спосіб життя
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 головних концертів жовтня
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 жовтня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти