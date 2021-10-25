Один из лучших природных антибиотиков: почему важно есть бруснику

Ягоды и сок брусники – отличное природное антибактериальное средство для поддержания здоровья ротовой полости и не только. Чем еще полезна ягода – материале

Бруснику важно есть для профилактики многих болезней, она - природный антибиотик / Фото: pixabay.com

Если вас часто беспокоит сухость во рту или вы принимаете какие-либо лекарства на данный момент – вам особенно стоит включить в рацион бруснику. Поскольку такие состояния часто становятся причиной развития воспалительных процессов во рту. А брусника – отличное природное средство для их профилактики, пишет медицинский журнал Nutrients.

Почему именно брусника?

Также медики рекомендуют чаще есть бруснику пожилым людям. Знаете ли вы, что ягоды используются в традиционной медицине Финляндии для лечения дрожжевых инфекций полости рта. Терапевтическое действие брусники на ротовую полость и здоровье человека в целом в этот раз изучила группа шведских и финских ученых.

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Ягоды брусники содержат витамины (A, B1, B2, B3 и C), калий, кальций, магний, фосфор / Фото: Pixabay

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Медики рекомендуют бруснику, в том числе ферментированную (приготовленную способом брожения), а также сок из этой ягоды для профилактики и лечения различных воспалительных процессов во рту и деснах. Ученые отмечают, что здоровье полости рта имеет оказывает положительное влияние на общее здоровье. Поскольку воспалительные процессы, происходящие в ротовой полости и зубах, становятся причинами распространения инфекции в другие органы.

Так, системные антибиотики или местные антисептики, применяемые для лечения незначительного воспаления, вызванное стойкими микробами, можно использовать только ограниченно время. А брусника и другие ферментированные растительные продукты, могут стать альтернативой противовоспалительным и иммуномодулирующим средствам.

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Чем же еще полезна брусника, какие в ней витамины?

Ягоды брусники содержат витамины (A, B1, B2, B3 и C), калий, кальций, магний, фосфор и обладают уникальным полифенольным составом. Биоактивные молекулы брусники обладают противораковым, антимикробным, антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Экстракт брусники тонизирует кожу, поэтому ягоду широко используют в косметологии / Фото: unsplash.com

Поэтому ягода рекомендуется не только для поддержания здоровья полости рта, а также для профилактик онкологии, в процессе лечения ОРВИ и других респираторных инфекций. Рекомендована брусника при хронической усталости, пониженном иммунитете и при переутомлении.

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В лечебных целях используются как плоды брусники, так ее веточки и листья. Также экстракт брусники, обладает тонизирующим воздействием на кожу, поэтому ягоду широко используют в косметологии.

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