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Кому не варто вакцинуватися: ми запитали в Центрі громадського здоров'я

Сьогодні, 16:43

Дізнайтеся, кому варто відкласти вакцинацію

В Україні почалася вакцинація. Питань стає все більше. Наприклад, багатьох хвилює, які є протипоказання. На запит новин "Сьогодні" в Центрі громадського здоров'я відповіли, коли вакцинуватися не варто.

Основними протипоказаннями є алергічна реакція на попередню дозу вакцини і гіперчутливість до компонентів препарата. Про це варто запитати у медпрацівників, які проводять щеплення. Також гостре захворювання, коли температура вище 38,5. Зауважте, застуда або температура 37 – не є протипоказанням для вакцинації.

Сюжет Сметанко Дар'ї
Відео: Сьогодні

А ось що потрібно знати про індійський препарат Covishield, яким зараз в Україні роблять щеплення лікарям і військовим. Інструкцію ми знайшли на сайті виробника. Covishield не рекомендують колоти людям молодше 18-ти років. І обов'язкова консультація лікаря для тих, у кого проблеми зі згортання крові, вагітним і мамам, які годують грудьми.

Раніше ми розповідали, як уникнути весняного авітамінозу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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