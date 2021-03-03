Кому не варто вакцинуватися: ми запитали в Центрі громадського здоров'я

Дізнайтеся, кому варто відкласти вакцинацію

В Україні почалася вакцинація. Питань стає все більше. Наприклад, багатьох хвилює, які є протипоказання. На запит новин "Сьогодні" в Центрі громадського здоров'я відповіли, коли вакцинуватися не варто.

Основними протипоказаннями є алергічна реакція на попередню дозу вакцини і гіперчутливість до компонентів препарата. Про це варто запитати у медпрацівників, які проводять щеплення. Також гостре захворювання, коли температура вище 38,5. Зауважте, застуда або температура 37 – не є протипоказанням для вакцинації.

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А ось що потрібно знати про індійський препарат Covishield, яким зараз в Україні роблять щеплення лікарям і військовим. Інструкцію ми знайшли на сайті виробника. Covishield не рекомендують колоти людям молодше 18-ти років. І обов'язкова консультація лікаря для тих, у кого проблеми зі згортання крові, вагітним і мамам, які годують грудьми.

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