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Кому не стоит вакцинироваться: мы спросили в Центре общественного здоровья

Сегодня, 16:43

Узнайте, кому стоит отложить вакцинацию

В Украине началась вакцинация. Вопросов становится все больше. Например, многих волнует, какие есть противопоказания. На запрос новостей "Сегодня" в Центре общественного здоровья ответили, когда вакцинироваться не стоит.

Основными противопоказаниями являются аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины и гиперчувствительность к компонентам препарата. Об этом следует спросить у медработников, которые проводят прививки. Также острое заболевание, когда температура выше 38,5. Заметьте, простуда или температура 37 – не является противопоказанием для вакцинации.

Сюжет Сметанко Дарьи
Видео: Сегодня

А вот что нужно знать об индийском препарате Covishield, которым сейчас в Украине прививают врачей и военных. Инструкцию мы нашли на сайте производителя. Covishield не рекомендуют колоть людям младше 18-ти лет. И обязательная консультация врача для тех, у кого проблемы со свертываемость крови, беременным и мамам, которые кормят грудью.

Ранее мы рассказывали, как избежать весенного авитаминоза.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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