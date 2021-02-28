Як спорт допомагає відновитися після ковіду: відповідь лікаря

Треновані люди переносять хворобу легше

Спорт та регулярні тренування полегшують перебіг ковіду і допомагають відновитися після хвороби. Але є певні нюанси. Як треновані люди переносять коронавірус і які вправи допомагають легким знову дихати на повну – дізнаєтеся далі в матеріалі.

Коли коронавірус в активній фазі – спорт протипоказаний.

"За період хвороби організм дуже багато ресурсів витрачає, навіть апетиту немає. Серце, яке страждає від температури, страждає і від навантаження від бігу. Організму більше потрібен не спорт, а харчування, здоровий сон, допускаються прогулянки пішки", – говорить лікарка-кардіологиня Катерина Бандрина в коментарі "Сьогодні".

Медики зазначають – ті, хто регулярно займаються спортом, одужують після COVID-19 швидше. У них міцніший імунітет.

Але під час хвороби – ніяких фізичних вправ. Особливо перші 14 днів. Це категорично заборонено, так як всі зусилля організму спрямовані на подолання недуги – каже кардіологиня.

Під час хвороби м'язи дещо атрофуються, а витривалість – знижується. Тому повертатися до спорту фахівці радять поступово. Якщо раніше людина тренувався активно, то під час одужання навантаження повинні бути наполовину менше.

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