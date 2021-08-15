Як видалити скалку правильно – порада лікаря Комаровського

Євген Комаровський пояснив, що видаляти скалки краще стерильними голками, а не бабусиной швейноїю. І якщо нічого не виходить – потрібно звертатися до лікаря

Видалити скіпку правильно допоможе пінцет / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас тремтять руки або поганий зір , то довірте видалення скалки іншій людині. Що знадобиться, щоб витягнути зі шкіри шматочок дерева або скла, чи треба обробляти ранку і як правильно дістати скалку – популярний педіатр Євген Комаровський розповів в своєму інстаграм-журналі.

Що робити, якщо загнав скалку або скіпку

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Головне – не поспішати і перш ніж її дістати, треба приготувати все необхідне. По перше, має бути хороше освітлення. А по-друге – якщо скіпка дуже маленька, то знадобиться збільшувальне скло. Зверніть увагу, як саме ви або дитина загнали скалку: вона може бути під шкірою повністю, стирчати з рани, обламатися.

Якщо скалка стирчить і її добре видно, то спочатку потрібно її прибрати, а потім обробляти ранку. Інакше в процесі обробки рани легко зламати скалку або загнати її ще глибше. Як варіант – налити на ранку, якщо вона зовсім маленька, дезінфікуючий антисептик.

Як правильно дістати скалку – пінцетом або руками?

Якщо скалка добре стирчить з ранки, тягніть її в тому напрямку (під таким кутом), в якому вона увійшла в шкіру. Схопити за край її зручно пінцетом (тим, яким жінки вищипують брови). Скалку, повністю занурену в шкіру, дістають голкою, звільняючи кінчик занози. Тоді її можна підчепити пінцетом або нігтями.

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Коли дістали скалку і обробили рану, приклейте пластир / Фото: Unsplash

Важливо: беріть не швейну голку, а стерильну медичну – просто зніміть з шприца. Якщо вдома немає стерильних шприців, потрібно голку простерилізувати (опустити в спирт, в розчин йоду, в окріп, потримати над полум'ям). Пошкоджене скалкою місце попередньо потримайте трохи в теплій воді, так буде легше дістати.

Коли скалка витягнута, обов'язково промийте ранку теплою водою з милом, промокніть, потім треба продезінфікувати антисептиком і заклеїти пластиром.

Важливо ! Коли самостійно видалити скалку не виходить, ідіть за допомогою в лікарню. Тільки обробіть ранку антисептиком і накрийте бактерицидним пластиром.

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Нагадаємо, що раніше ми писали, що робити, якщо дитина захворіла перед відпусткою.