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Как удалить занозу правильно – совет доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
15 августа, 08:15
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Евгений Комаровский объяснил, что удалять занозы лучше стерильными иглами, а не бабушкиной швейной. И если ничего не выходит – нужно обращаться к врачу
Удалить занозу правильно поможет пинцет
Удалить занозу правильно поможет пинцет / Фото: Коллаж: Сегодня

Если у вас дрожат руки или плохое зрение, то доверьте удаление занозы другому человеку. Что понадобится, чтобы вытащить из кожи кусочек дерева или стекла, надо ли обрабатывать ранку и как правильно достать занозу – популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем инстаграм-журнале.

Что делать, если загнал занозу

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Главное – не торопиться и прежде чем ее достать, нужно приготовить все необходимое. Во-первых, должно быть хорошее освещение. А во-вторых – если заноза очень маленькая, то понадобится увеличительное стекло. Обратите внимание, как именно вы или ребенок загнали занозу: она может быть под кожей полностью, торчать из раны, обломаться.

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Если заноза торчит и ее хорошо видно, то сначала нужно ее убрать, а потом обрабатывать ранку. Иначе в процессе обработки раны легко сломать занозу или загнать ее еще глубже. Как вариант – налить на ранку, если она совсем маленькая, дезинфицирующий антисептик.

Как правильно достать занозу – пинцетом или руками?

Если заноза хорошо торчит из ранки, тяните ее в том направлении (под таким углом), в каком она вошла в кожу. Схватить за край ее удобно пинцетом (тем, которым женщины выщипывают брови). Занозу, полностью погруженную в кожу, достают иглой, освобождая кончик занозы. Тогда ее можно поддеть пинцетом или ногтями.

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Когда достали занозу и обработали рану, приклейте пластырь
Когда достали занозу и обработали рану, приклейте пластырь / Фото: Unsplash

Важно: берите не швейную иглу, а стерильную медицинскую – просто снимите со шприца. Если дома нет стерильных шприцев, нужно иглу простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем). Поврежденное занозой место предварительно подержите немного в теплой воде, так будет легче достать.

Когда заноза извлечена, обязательно промойте ранку теплой водой с мылом, промокните, затем надо продезинфицировать антисептиком и заклеить пластырем.

Важно! Когда самостоятельно удалить занозу не получается, идите за помощью в больницу. Только обработайте ранку антисептиком и накройте бактерицидным пластырем.

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Напомним, что ранее мы писали, что делать, если ребенок заболел перед отпуском.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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