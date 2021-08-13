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Что делать, если ребенок заболел перед отпуском – мнение доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
13 августа, 08:00
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Евгений Комаровский ответил, стоит ли везти больного малыша отдыхать и что делать, если уже в отпуске у ребенка начнется насморк и стукнет температура 39
Если ребенок заболел перед отпуском, то отменять поездку не стоит
Если ребенок заболел перед отпуском, то отменять поездку не стоит / Фото: Коллаж: Сегодня

Изводить себя, отменять поездку или нет, если малыш вдруг заболеет – напрасная трата нервов и сил. Даже если ребенок не заболеет дома, то он может простудиться или подхватить инфекцию уже в отпуске. Что делать в таких случаях – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

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Как справиться родителям с опасениями, что ребенок заболеет?

Ответ – никак. Потому что помочь в ситуациях, когда родителей здорового малыша терзают опасения, что делать, если он вдруг заболеет – сдавать билеты, отменять поездку ли ехать – невозможно. Резонно возникает вопрос – а зачем и чем вы собираетесь болеть?

Температура
Температура "под 39" может подняться уже в поездке / Фото: unsplash.com

Если родители боятся, что малыш подхватит респираторную вирусную инфекцию, то все равно поводов оставаться дома нет. Когда родители не владеют информацией о том, как лечить вирусные инфекции, в том числе простудные, у детей, проблемы со здоровьем ребенка могут возникнуть и дома.

А как лечить ребенка в поездке, если он заболел?

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При симптомах простуды лечение симптоматическое: промываете нос, капаете сосудосуживающие капли, чтобы облегчить ребенку дыхание носом, даете жаропонижающее. Все это без проблем можно осуществить и в поездке.

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К тому же температура "под 39" может подняться уже на море, если ребенок перекупался и заработал отит, заразился ветрянкой или кишечной инфекцией. Тогда нужна помощь педиатра. А с насморком и простудой ребенку можно и нужно купаться в море.

Важно! Если у ребенка вирусная инфекция, то в его комнате не должно быть жарко, важно обеспечить адекватный микроклимат, не заниматься самолечением – тем более давать малышу антибиотики или гомеопатические препараты.

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Думать о плохом не нужно, без таких ситуаций, когда ребенок может заболеть в отпуске, прожить не получится. А нужно заранее быть готовым к умеренно плохим ситуациям и иметь под рукой все для оказания помощи.

Также раньше мы писали, почему дети стали чаще болеть коронавирусом.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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