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Чому діти тонуть, якщо поруч батьки – розповів лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 липня, 08:40
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Євген Комаровський відповів, що багато батьків помиляються на рахунок безпеки у воді і не знають, як надати допомогу потопаючій дитині.
Потопаюча дитина необов'язково кличе на допомогу, більшість тоне мовчки
Потопаюча дитина необов'язково кличе на допомогу, більшість тоне мовчки / Фото: Сьогодні

Найпоширеніші батьківські помилки, що потопаюча дитина покличе на допомогу і що якщо вона вміє плавати, то трагедії не станеться. Але статистика говорить протилежне: з травня по серпень тоне більше 500 дітей. Як уникнути трагедії на воді і що потрібно знати батькам – розповів відомий дитячий лікар Євген Комаровський в своєму і нстаграм-журналі.

А ми зібрали 10 лайфхаків, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярними в медіа і хто задає моду.

Чому діти тонуть навіть під наглядом батьків?

Тому що спрацьовують поширені стереотипи: що потопаючий обов'язково кличе на допомогу, що якщо мама або тато відлучилися на 2 хвилини – то дитина не встигне потонути.

Також багато батьків вважають, що за дітьми у воді повинні стежити виключно рятувальники. А якщо їх дитина ходила на плавання, то вона ніколи не зможе потонути. Насправді:

В тренді
  • діти (і дорослі) тонуть найчастіше тихо і мовчки,
  • якщо дитина тоне, то для її порятунку є менше хвилини,
  • стежити за дитиною на пляжі або в басейні повинні батьки, а не рятувальники,
  • курси плавання потрібні, але навички у всіх дітей різні: статистика нещадна: 47%, які потонули в віці від 10 до 17 років, вміли плавати.

Як же убезпечити дитину в воді і що знати батькам?

Навчіть дітей навичкам, які допоможуть в разі, якщо дитина почне тонути. А саме – пірнати під воду і виринати, триматися на поверхні, пропливати більше 25 метрів, вибиратися з басейну, не використовуючи сходи.

Слідкуйте за дітьми у воді – будьте поруч і не залишайте їх наодинці
Слідкуйте за дітьми у воді – будьте поруч і не залишайте їх наодинці / Фото: freepik.com

Також завжди стежте за дітьми, якщо вони в воді – будьте поруч і не залишайте їх одних. І обов'язково навчитеся надавати першу невідкладну допомогу при утопленні.

Також раніше ми писали, як зробити відпочинок дитини корисним.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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