Як вийти з постковідного синдрому: головні симптоми і способи лікування

Ведуча Тала Калатай поділилася власним досвідом

Оговтатися від коронавирусної хвороби досить складно, на це можуть піти тижні і навіть місяці.Депресивний стан, проблеми зі сном, загострення хронічних захворювань – це лише невеликий перелік проблем, з якими стикаються ті, хто одужав після COVID-19.

Крім цього, люди скаржаться на проблеми з диханням – задишку і сухий кашель. Також багато хто говорить про постійну втому, проблеми травлення і забудькуватість. І цей перелік можна продовжувати, адже постковідний синдром індивідуально проявляється у кожного, а багато що залежить від форми, в якій протікала хвороба. Телеведуча інформаційно-розважального шоу "Сьогодні. Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" Юлія Галушка поговорила з сімейним лікарем Вітою Олещенко і з'ясувала, як позбутися неприємних симптомів.

Ведуча Юлія Галушка Фото: прес-служба

Скільки може тривати посковідний синдром

Зараз є 2 визначення: постковід, коли симптоми можуть спостерігатися до місяця і лонгковід, який триватиме від 3 місяців і більше.

Якщо говорити про постковід, то пацієнту необхідно звертати увагу на своє здоров'я, як тільки він виписався зі стаціонару або після негативного ПЛР-тесту. Але навіть після цього розслаблятися не варто. Пацієнт і далі повинен перевіряти свою сатурацію і температуру.

Психологічні проблеми постковідного періоду – чим характеризуються

Серед своїх пацієнтів сімейний лікар Віта Олещенко спостерігає багато випадків тривожності. Виною тому пандемія, яка набирає обертів і від якої потрапляють до лікарень родичі, знайомі, вмирають. Тому це великий стрес для будь-якого організму. А коли ти ще й сам з цим стикаєшся, то нервова система просто може цього не витримати. В результаті з'являється тривожний розлад. Його, до речі, необхідно також лікувати спільно з психологом або психотерапевтом.

Які симптоми можуть бути в посковідний період: особистий досвід ведучої Тали Калатай

У телеведучої після коронавірусу боліли ноги, м'язи під колінами. А коли вона вийшла на роботу відразу ж після хвороби, то не могла навіть стояти на підборах. Також з'явилися проблеми зі сном, задишка.

Щоб не було психологічних проблем і стресу, Тала рекомендує відключати соцмережі, де занадто багато перекрученої і накрученою інформації і читати книги.

Які ще "сюрпризи" можуть бути в постковідний період і як позбутися неприємних симптомів – дивіться детальніше в сюжеті:

Тим часом ми з'ясували, чи можна вживати спиртні напої під час вакцинації і хвороби на COVID-19. І якщо з алкоголем ще потрібно розібратися, то подарунки вашому здоров'ю точно не завадять, а навіть навпаки – підбадьорять і допоможуть зменшити стрес. Для цього можна скористатися нашим календарем подарунків на квітень і купити собі або своїм близьким щось цікаве і не банальне.

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