Як не реагувати на погані новини та впорається з тривогою

Не зламатися на тлі тривожних новин допоможе обмеження інформації, підтримка друзів, улюблена музика та робота. Можна навіть виділити 15 хвилин на день для тривоги

Не реагувати на плохие новини і справляться з проблемою допоможе медитація, дихальні практики та власна стратегія дії / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Зараз буквально на кожному розі чутно новини про війну , і повністю абстрагуватися від негативу не вийде, та й не треба. Як мислити тверезо і зберігати спокій у критичних ситуаціях – порадами поділилися експерти.

Як зберігати спокій у неспокійний час

Інформаційне поле насичене гарячими новинами, на які неможливо не реагувати. Практичний психолог Євгенія Чернега в інстаграм-каналі Коронавірус-інфо дає поради, як не зламатися на тлі тривожних новин. .

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Слухайте улюблену музику, займайтеся своїми поточними справами, практикуйте свідомість / Фото: коронавірус_інфо

І допоможуть у цьому добре знайомі всім нам речі – це спорт та фізична активність, час, проведений з людьми, а не самітництво. Слухайте улюблену музику, займайтеся своїми поточними справами, практикуйте свідомість – у цьому допоможуть дихальні практики, медитація та підтримка близьких людей.

Як не панікувати через новини про війну?

Ми не можемо просто сказати собі, що турбуватися про війну Росії проти України не варто чи загроза нереальна. Але перебувати у постійному стресі, м'яко кажучи, не корисно. Кандидат психологічних наук, психотерапевт Марина Діденко радить постаратися змінити своє ставлення до ситуації та виробити певний алгоритм дій.

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Поборивши паніку, поверніться до того, що ви можете контролювати – у цьому допоможе складання справ та планів, які все відкладалися. / Фото: Pexels

Зібрати "тривожну валізку" або аптечку зовсім не така погана ідея, це може заспокоїти вас. Документи, пам'ятні речі, дійсно, можна скласти в одному місці або подумати, як їх у разі потреби можна швидко зібрати.

Обов'язково слід обмежити кількість інформації, яку ви споживаєте. Наш мозок фокусується на негативних моментах, і ви самі "підливаєте олії у вогонь", якщо "годуєте" свій мозок великою кількістю негативної інформації, – каже Марина Діденко, – виробіть стратегію, що ви робите у разі загострення ситуації, розробіть план, затвердіть і припиніть його постійно обговорювати. Тобто доведіть думку, яка вам не дає спокою до логічного кінця. І перемикайтеся на щось інше.

Пам'ятайте про поточні справи та улюблені захоплення, але також можна виділити час для тривоги, наприклад, 15-20 хв на день. Випустили емоції? Тоді поверніться до того, що ви можете контролювати – у цьому допоможе складання справ та планів, які все відкладалися. Це допомагає стежити за тим, що ви робите, яких успіхів досягаєте та концентруватися на успіху, а не на негативі.

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Також ми раніше писали, як зібрати "тривожну аптечку", читайте: "Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою".

А ще через погані новини може зростати тривожність і боліти голова, як з цим впоратися, читайте "Тривожність через новини – чому від цього мігрень і як прибрати головний біль".