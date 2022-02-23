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Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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23 лютого, 14:15
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Бинти, антисептики, знеболювальні та жарознижувальні засоби, сорбенти, термоковдра та ліхтарик – що ще покласти в аптечку на випадок війни, у матеріалі
Бути під рукою на випадок війни має бути аптечка з базовим набором медикаментів, запас води, батарейки, ліхтарик
Бути під рукою на випадок війни має бути аптечка з базовим набором медикаментів, запас води, батарейки, ліхтарик / Фото: istockphoto.com, Колаж: Сьогодні

Навіть якщо ви зберігаєте спокій, зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану не зайве, оскільки готовність до непередбачуваних подій – це запорука додаткового спокою. Тому намагаємося мислити тверезо та не подаватися паніці, а також готуємо аптечку за порадами від МОЗ України і тримаємо її поруч із "тривожною валізкою" про всяк випадок.

Що покласти в аптечку на випадок війни

Чи не в кожного з нас вдома є ліки або засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо, а також термометр та бинти.

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Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло
Также положите в "чрезвычайную" аптечку перчатки, градусник (но не ртутный), эластичные бинты, термоодеяло / Фото: Минздрав

Все це може стати в пригоді. Також перевірте базовий набір медикаментів та товарів медичного призначення (орієнтовано на 4 особи):

  • гумові рукавички – 4 пари, краще нітрилові чи вінілові
  • клапан із плівкою для проведення штучного дихання
  • засоби для зупинки кровотечі – турнікет, кровоспинний бинт із гемостатичним засобом
  • серветки марлеві різних розмірів, бинти з марлі нестерильні, а також еластичні бинти із самофіксацією
  • пластирі бактерицидні, різних розмірів, на тканинній основі також
  • термоковдра
  • ножиці (із закругленими кінцями, щоб уникнути травми) для того, щоб розрізати одяг на потерпілому
  • велика хустка, якою можна зафіксувати руку або ногу потерпілого
  • антисептичні засоби – дезінфікувальний засіб для рук, спиртові серветки
  • жилет зі світловідбивними елементами, ліхтарик, маркер.

Які антисептики найкраще використовувати?

У надзвичайній аптечці обов'язково повинні бути антисептики, краще використовувати хлоргексидин біглюконат, водний розчин пофідон-йоду. НЕ використовуйте спиртові розчини – зеленку або перекис водню. А ось для дезінфекції рук краще брати спиртовмісні засоби.

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Покладіть в аптечку пластир, стерильні серветки, гормональна мазь, антисептики, таблетки для знезараження води, знеболювальні
Покладіть в аптечку пластир, стерильні серветки, гормональна мазь, антисептики, таблетки для знезараження води, знеболювальні / Фото: Минздрав

Якщо піднялася температура, то передовсім під рукою мають бути парацетамол та ібупрофен, вживання жарознижувальних та знеболювальних погоджуйте по змозі з лікарем. Сорбенти (активоване вугілля тощо) стане в пригоді проти харчового отруєння. Не забудьте препарати проти хронічних хвороб, які ви постійно чи тимчасово вживаєте.

Крім правильно зібраної аптечки варто пройти курс надання домедичної допомоги, щоб вміти її надати
Крім правильно зібраної аптечки варто пройти курс надання домедичної допомоги, щоб вміти її надати / Фото: unsplash.com

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Якщо ви вживаєте препарат на постійній основі (у вас діабет, гіпертонія, захворювання травної системи тощо), то не забудьте покласти його в аптечку. Діабетикам та гіпертонікам слід взяти глюкометр, тонометр, тест-смужки для контролю цукру в крові тощо.

Крім правильної підготовки аптечки, варто пройти курс надання домедичної допомоги, щоб у разі потреби допомогти собі, близьким та людям, яким знадобиться допомога.

Також ми раніше писали, як не панікувати через ситуацію, що склалася, читайте: Як не панікувати через вторгнення Росії в Україну – поради психотерапевта.

Також вам може бути цікаво: Як бути готовим до вторгнення і не збожеволіти: поради психолога.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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