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Как не реагировать на плохие новости и справится с тревогой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 февраля, 08:30
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Не сломаться на фоне тревожных новостей поможет ограничение информации, поддержка друзей, любимая музыка и работа. Можно даже выделить 15 минут в день для тревоги
Не реагировать на плохие новости и справится с тревогой поможет медитация, дыхательные практики и собственная стратегия действия
Не реагировать на плохие новости и справится с тревогой поможет медитация, дыхательные практики и собственная стратегия действия / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Сейчас буквально на каждом углу слышно новсти о войне, и полностью абстрагироваться от негатива не получится, да и не нужно. Как мыслить трезво и сохранять спокойствие в критических ситуациях – советами поделились эксперты.

Как сохранять спокойствие в неспокойное время

Информационное поле насыщено горячими новостями, на которые невозможно не реагировать. Практический психолог Евгения Чернега в инстаграм-канале Коронавірус-інфо дает советы, как не сломаться на фоне тревожных новостей.

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Слушайте любимую музыку, занимайтесь своими текущими делами, практикуйте осознанность
Слушайте любимую музыку, занимайтесь своими текущими делами, практикуйте осознанность / Фото: коронавірус_інфо

И помогут в этом хорошо знакомые всем нам вещи – это спорт и физическая активность, время, проведенное с людьми, а не затворничество. Слушайте любимую музыку, занимайтесь своими текущими делами, практикуйте осознанность – в этом помогут дыхательные практики, медитация и поддержка близких людей.

Как не паниковать из-за новостей о войне?

Мы не можем просто сказать себе, что тревожиться о войне России против Украины не стоит или угроза нереальна. Но находиться в постоянном стрессе, мягко говоря, не полезно. Кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко советует постараться изменить свое отношение к ситуации и выработать определенный алгоритм действий.

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Поборов панику, вернитесь к тому, что вы можете контролировать – в этом поможет составления дел и планов, которые все откладывались.
Поборов панику, вернитесь к тому, что вы можете контролировать – в этом поможет составления дел и планов, которые все откладывались. / Фото: Pexels

Собрать "тревожный чемоданчик" или аптечку вовсе не такая плохая идея, это может вас успокоить. Документы, памятные вещи действительно можно сложить в одном месте или подумать, как их в случае необходимости можно быстро собрать.

Обязательно следует ограничить количество информации, которую вы потребляете. Наш мозг фокусируется на негативных моментах, и вы сами "подливаете масла в огонь", если "кормите" свой мозг большим количеством негативной информации,- говорит Марина Диденко,- выработайте стратегию, что вы делаете в случае обострения ситуации, разработайте план, утвердите и прекратите его постоянно обсуждать. То есть доведите мысль, которая вам не дает покоя до логического конца. И переключайтесь на что-то другое.

Помните о текущих делах и любимых увлечениях, но также можно выделить время для тревоги, например, 15-20 мин в день. Выпустили эмоции? Тогда вернитесь к тому, что вы можете контролировать – в этом поможет составления дел и планов, которые все откладывались. Это помогает следить за тем, что вы делаете, каких успехов достигаете и концентрироваться на успехе, а не на негативе.

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Также мы ранее писали, как собрать "тревожную аптечку", читайте: "Как собрать аптечку на случай чрезвычайного положения – что должно быть под рукой".

А еще из-за плохих новостей может расти тревожность и болеть голова, как с этим справиться, читайте "Тревожность из-за новостей – почему от этого мигрень и как убрать головную боль".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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