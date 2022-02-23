Тривожність через новини – чому від цього мігрень і як прибрати головний біль

Через загрозу вторгнення Росії та поганих новин у багатьох часто болить голова від стресу та зростає тривожність. Як прибрати головний біль без ліків – у статті

Тривожність через новини може призвести до мігрені, але прибрати головний біль і знизити стрес можна без пігулок / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Головний біль, який може виникати на тлі тривожності та стресу через можливу війну з Росією, – зараз один з найпоширеныших розладів нервової системи. Чому часто болить голова, коли головний біль несе загрозу здоров'ю і що з цим робити – відповіли в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Якщо часто болить голова, це серйозно?

Часто головний біль людьми не сприймаються як серйозні розлади. Адже голова болить переважно епізодами, до того ж від головного болю не вмирають і ним неможливо заразитися. Але мало хто знає, що найчастіший головний біль – це симптом розладу нервової системи.

Реклама

Мігрень, головний біль напруги та кластерні головні болі призводять до високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров'я людей. Головний біль напруги є найпоширенішим типом первинного головного болю.

Про епізодичні напади такого болю повідомляють до 70% людей. Його механізм може бути пов'язаний зі стресом, який зараз усі ми відчуваємо, або скелетно-м'язовими проблемами шиї.

Реклама

Мігрень, на яку більше скаржаться жінки, найчастіше призводить до втрати працездатності / Фото: freepik.com

Кластерний біль голови – це сильний біль, частіше виникає у чоловіків від 20 до 50 років, які мають шкідливі звички. Такі болі супроводжуються сильним збудженням, сльозливістю очей, набряком у носі та локалізуються в одному місці голови.

Мігрень – це пульсуючий головний біль з одного боку голови. За даними ВООЗ, мігрень стоїть на другому місці серед захворювань у жінок віком 15-44 років. І саме мігрень найчастіше призводить до втрати працездатності. Для мігрені характерні рецидивні напади протягом усього життя.

Реклама

Як усунути головний біль без пігулок?

Якщо ви помітили, що голова болить все частіше, то важливо зрозуміти, що є тригерами головного болю і для цього варто вести щоденник. Записуйте детальну інформацію щоразу, як у вас болить голова, наприклад, коли біль почався, чим ви в той час займалися і як довго він тривав.

Ведіть щоденник тривожності та головного болю, пишіть, чим ви займалися і як довго тривали ці стани, щоб виявити тригери / Фото: freepik.com

Якщо головний біль виникає і посилюється після прочитання новин, тривалої роботи за комп'ютером, суперечок із рідними чи друзями і т.д. – робіть висновки! До головного болю може призвести недосипання та хронічна втома. Тому висипайтеся і дотримуйтесь режиму сну.

У середньому дорослій людині потрібно від 7 до 8 годин сну на добу. Краще лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня. Поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас є порушення сну, наприклад, хропіння.

На тлі стресу та надмірної зайнятості ми забуваємо вчасно обідати або вечеряти, що призводить до головного болю, тому не пропускайте прийомів їжі. Біль з голоду викликає низький рівень глюкози в крові та напруження м'язів. Їжте здорову їжу приблизно в один і той же час щодня.

На тлі стресу та поганих новин ми забуваємо вчасно їсти, що призводить до головного болю: не пропускайте їди / Фото: freepik.com

Також важливо пити щодня достатньо води, оскільки навіть легке зневоднення може спричинити головний біль. Поставте собі за мету випивати вісім склянок води на день, щоб позбавитися головного болю. А ось вживання алкогольних напоїв краще обмежити, бо вони можуть зневоднювати. Відповідно – від них дужче болить голова.

Чому болить голова від стресу?

Стрес – частий тригер хронічного головного болю. А постійний стрес, як вже сказано, одна з причин розвитку головного болю напруги. Щоб із цим боротися, важливо зуміти організувати режим робота/відпочинок, використовувати планування.

Спробуйте йогу та медитацію, ці методи допомагають скидати стрес та зберігати позитивний настрій. Щоб легше було справлятися зі стресом і, відповідно, знизити тривожність та головні болі, стежте за кількістю кофеїну, що його приймаєте.

Регулювати стрес, а відповідно – знизити тривожність та головний біль допоможе активність на свіжому повітрі, йога або медитація / Фото: freepik.com

Також відомі тригери мігрені та кластерного головного болю – нікотин, запах сигаретного диму та пасивне куріння. Якщо ви не палите, то намагайтеся уникати накурених приміщень. Ну а курцям краще кинути цю згубну звичку.

Пам'ятайте, що профілактика завжди простіше та дешевше, ніж лікування недуги. У будь-якому випадку, якщо біль з'явився раптово, дуже сильний та/або тривалий, а також супроводжується іншими небезпечними симптомами, звертайтеся до фахівця.

Також ми раніше писали, що знизити тривожність допоможе підготовка до ЧС, читайте, "Як зібрати аптечку на випадок надзвичайного стану – що має бути під рукою".

Також вам буде цікаво, які ще способи знизити тривожність є, читайте "Як зупинити паніку та прибрати тривожність – дихальні практики та практичні поради".