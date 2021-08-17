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Що таке феритин заліза і що робити, якщо він низький

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
17 серпня, 17:50
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Не завжди на початковій стадії дефіциту заліза аналіз крові покаже брак цього елементу. А ось феритин, його білок, буде знижений, і стан потребує корекції
Якщо феритин, білок заліза низький і стан не коригувати - може розвинутися анемія
Якщо феритин, білок заліза низький і стан не коригувати - може розвинутися анемія / Фото: Колаж: Сьогодні

Латентний дефіцит заліза – це стан, коли спостерігається повне вичерпання запасів цього мікроелементу в організмі, однак ознак розвитку анемії ще немає. Причому аналіз крові показує, що залізо в нормі, а то і підвищене, однак феритин – знижений.

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Що таке феритин, чому важливо знати його показники, через що розвивається дефіцит заліза і як не допустити розвитку залізодефіцитної анемії – розповіла гастроентеролог Євгенія Белінська.

Євгенія Белінська
Євгенія Белінська / Фото: пресслужба

Що таке феритин і навіщо його перевіряють?

Роль білка феритину полягає в депонуванні (накопиченні) заліза в організмі. Взагалі рівень сироваткового заліза в нашому організмі протягом дня постійно змінюється: у ранкові години він досягає максимуму, а ввечері – як раз навпаки. Також концентрація заліза в крові буде підвищуватися після того, як людина вип'є алкоголь, після вживання протизаплідних таблеток, БАДів (особливо з вмістом заліза і танінової кислоти), вітаміну В12.

Рівень заліза також підвищується у жінок перед початком менструації. Причому навіть якщо випити лише одну таблетку, що містить залізо, і потім здати аналіз, то він може показати підвищену концентрацію заліза. Однак якщо вже є дефіцит феритину, спеціальний аналіз крові це виявить.

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Дізнатися рівень феритину, білка заліза, можна за допомогою аналізу крові
Дізнатися рівень феритину, білка заліза, можна за допомогою аналізу крові / Фото: freepik.com

Тому лікарі, діагностуючи латентний залізодефіцит і анемію в цілому, не орієнтуються тільки на показники заліза, а перевіряють рівень феритину та інших допоміжних лабораторних показників, які вкажуть на залізодефіцит навіть на початкових стадіях.

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Якщо у людини підвищена втрата заліза або недостатнє його надходження в організм, знижуватися насамперед буде саме рівень білка феритину, а далі вже сироваткового заліза і тільки потім – гемоглобіну. Дуже важливо не чекати прояву виразних симптомів анемії, а виявити проблему і почати її коригувати на ранній стадії.

Чому виникає дефіцит заліза в організмі?

Дефіцит заліза може бути пов'язаний з особливостями харчування або порушенням всмоктування цього елементу (через захворювання органів травлення і не тільки). Наприклад, латентний дефіцит заліза (а якщо його не лікувати, то і залізодефіцитна анемія) може початися при незбалансованому харчуванні, суворих дієтах.

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Часто до такого стану призводять гастрит зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба, захворювання тонкого кишківника та інші проблеми із шлунково-кишковим трактом (ШКТ). Наприклад, анальні тріщини, хронічний геморой, які періодично кровлять.

Часто до залізодефіциту призводять гінекологічні проблеми, рясні місячні тощо
Часто до залізодефіциту призводять гінекологічні проблеми, рясні місячні тощо / Фото: freepik.com

До розвитку дефіциту заліза можуть призводити гінекологічні захворювання – рясні місячні, фіброміома матки тощо. А ще гельмінтози (глисти), хронічні захворювання різних органів і систем, онкологія. Як бачите, причин багато.

Як зрозуміти без аналізу, що є дефіцит заліза?

Якщо у вас немає хронічних хвороб, ви харчуєтеся збалансовано, не перевтомлюєтеся постійно, достатньо спите – то навіть зі зниженим загальним гемоглобіном до 100 г/л значних симптомів не буде. І людина зазвичай не звертається до лікаря і не здає ніяких аналізів – адже її нічого не турбує.

Занепокоюються, коли з'являються постійна хронічна втома, слабкість, з ранку людина не почувається відпочилою, паморочиться голова, волосся стало випадати, нігті стали тонкими і ламкими.

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Про латентний залізодефіцит може "розповісти" постійна втома
Про латентний залізодефіцит може "розповісти" постійна втома / Фото: freepik.com

Якщо загальний аналіз крові в нормі й до того ж лікарі діагностували гіпотиреоз або аутоімунний тиреоїдит (це ендокринні захворювання), то здати аналіз крові на феритин потрібно обов'язково.

Важливий момент! Аналіз на феритин не проводиться, якщо людина в цей час хвора на ГРВІ або інше гостре інфекційне захворювання. Потрібно одужати і тільки потім здати аналіз, щоб результат був точний.

Як лікувати дефіцит заліза правильно?

Коригується латентний залізодефіцит тільки під контролем фахівця. Вживати самостійно препарати заліза, не знаючи справжню причину захворювання, не можна. Щоб отримати правильне лікування, насамперед важливо усунути причину залізодефіциту, наприклад збалансувати харчування, якщо діагностовано гастрит.

Не завжди слабкість, хронічна втома можуть бути ознакою дефіциту заліза.

Тільки за призначенням лікаря вживають препарати заліза (у таблетках або капсулах) чи сапліменти (додаткові біологічно активні добавки). Задля профілактики можна самостійно контролювати рівень заліза, здаючи аналіз крові на феритин.

Також лікар може порадити ввести в раціон багаті залізом продукти: тваринні субпродукти, гречку, печінку, червоне м'ясо, шпинат, морепродукти. Але знову ж таки, коригувати харчування, маючи залізодефіцит, і вибирати раціон слід, керуючись настановами лікаря.

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Важливо! У жінок дефіцит заліза трапляється набагато частіше, ніж у чоловіків (через менструальний цикл, часті дієти тощо), тому для них бажано, щоб показник феритину був хоча б 35-40. Якщо він набагато нижче – зверніться по допомогу до фахівця!

Нагадаємо, раніше ми писали, як підвищити гемоглобін самостійно.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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