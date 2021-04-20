Пити чи не пити: чи дійсно нам потрібні 2 літри води на день?

Чиста вода, а не тільки чай або сік, правда необхідна організму, вона наш основний метаболіт. Але скільки води на день випивати – справа суто індивідуальна

Деякі люди вважають, що пити менше 2-х літрів чистої води в день – шкодити здоров'ю, а інших навпаки не змусиш випити і стакан. Скільки ж води потрібно пити на день , коли питний режим важливо переглядати і що буде, якщо не випити ті самі горезвісні 2 літри – ми запитали у реабілітолога, фізичного терапевта в області неврології та ортопедії Данила Якубовського .

Данило Якубовський Фото: пресслужба

Навіщо взагалі пити воду і правда, що чим більше – тим краще?

Вода – основний метаболіт організму, важливий компонент обміну речовин, що відбуваються в тілі людини. Питання, скільки людині необхідного води в добу розглядається постійно. І дані досить суперечливі: одні – за те, що багато пити корисно для організму людини, інші – проти. Взагалі надмірно контролювати кількість випитої води, тобто "вказувати" організму, скільки йому треба пити, не корисно. Адже баланс надходження і виведення рідини з організму (крім випадків сильного дефіциту води, наприклад, при зневодненні) у здорової людини і так відрегульований.

А хіба кількість випитої води не впливає на якість її засвоєння?

Те, скільки ви вип'єте на той факт, в якій кількості вода засвоїться, не впливає. Вся випита людиною рідина, а не тільки вода, засвоїться.

Якщо є надлишок рідини, то вона виведеться з організму завдяки ниркам і сечовому міхуру. Звичайно, якщо ці органи працюють нормально і людина взагалі повністю здорова.

Часто можна почути, що надмірне (або навпаки недостатнє) вживання води, яке не відповідає клімату, де людина живе або його фізичним навантаженням, може викликати проблеми. Звичайно, завжди є нюанси, тому питний режим повинен відповідати індивідуальним особливостям людини, його потребам і темпу життя.

Так скільки ж все-таки води пити на день і чи потрібно додавати лимон?

Якщо захотілося пити, то просто пийте, організму може бути достатньо всього пари ковтків. Якщо відчуваєте, що мало – випийте ще, зробіть знову кілька ковтків, коли відчуття спраги повернеться. Пити потрібно часто і невеликими ковтками, прислухаючись що "говорить" організм. А не заливати воду в себе насильно. Хочете пити воду з лимоном – пийте, багато хто робить це через те, що нібито лимон покращує метаболізм, допомагає схуднути.

Якщо нема проблем зі шлунком, то можна додати лимон до води Фото: pixabay.com

Але в схудненні головне не кількість випитої води і добавки до неї, а корекція споживаної енергії, що вивільняється. Тому якщо немає проблем з шлунково-кишковим трактом і лимон вам "заходить", то додавайте. Головне, не займатися самолікуванням, щоб не нашкодити, якщо в чомусь сумніваєтеся, то завжди запитайте у фахівця. Звичайно при певних умовах – тренуваннях, дієтах, в спеку нам хочеться пити більше і це нормально. Важливо прислухатися до своїх відчуттів.

А як виробити свій власний питний режим?

Якщо правильність вашого питної режиму викликає сумнів (або його взагалі немає), то почніть з походу до сімейного лікаря. Подивіться на спортсменів, вони проходять масу тестів та обстежень перед тренуваннями, коректують план спортивних навантажень, харчування і питного режиму в тому числі. Це хороший приклад для наслідування.

Те, що ваш друг чи подруга дійсно п'є по 2 літри в день і їм нормально – не означає, що вам потрібно стільки ж. Спеціаліст з'ясує, чи немає у вас станів, які потребують посилення або навпаки – зменшення кількості споживаної води.

Але в деяких випадках лікарі все ж радять пити більше води?

Так, як вже сказано, при деяких станах, наприклад занятті професійним спортом, організм потребує більшої кількості води. Також варто переглянути свій питний режим і пити більше саме чистої води, якщо:

ви перебуваєте в сухому, екстремальному кліматі, до якого не звикли (в подорож, відпустці або різко настала спека),

відчувається сухість у роті, губах, очах,

відчувається втома, запаморочення,

ви випили багато алкоголю, мучить похмілля,

то ж – якщо є діарея, блювота, відчуваєте, що отруїлися,

ви мало ходите в туалет "по-маленькому", тобто сечовипускання менше 4-х разів на день,

у вас сеча темно-жовтого кольору (це може бути симптомом нестачі води в організмі).

Також пам'ятайте, будь-які зміни в сечовипусканні, ознаки інтоксикації (блювота, діарея) і так далі – це привід для звернення за лікарською допомогою.

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