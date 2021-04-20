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Пити чи не пити: чи дійсно нам потрібні 2 літри води на день?

Сьогодні, 20:30

Чиста вода, а не тільки чай або сік, правда необхідна організму, вона наш основний метаболіт. Але скільки води на день випивати – справа суто індивідуальна

Деякі люди вважають, що пити менше 2-х літрів чистої води в день – шкодити здоров'ю, а інших навпаки не змусиш випити і стакан. Скільки ж води потрібно пити на день , коли питний режим важливо переглядати і що буде, якщо не випити ті самі горезвісні 2 літри – ми запитали у реабілітолога, фізичного терапевта в області неврології та ортопедії Данила Якубовського .

Данило Якубовський
Данило Якубовський
Фото: пресслужба

Навіщо взагалі пити воду і правда, що чим більше – тим краще?

Вода – основний метаболіт організму, важливий компонент обміну речовин, що відбуваються в тілі людини. Питання, скільки людині необхідного води в добу розглядається постійно. І дані досить суперечливі: одні – за те, що багато пити корисно для організму людини, інші – проти. Взагалі надмірно контролювати кількість випитої води, тобто "вказувати" організму, скільки йому треба пити, не корисно. Адже баланс надходження і виведення рідини з організму (крім випадків сильного дефіциту води, наприклад, при зневодненні) у здорової людини і так відрегульований.

А хіба кількість випитої води не впливає на якість її засвоєння?

Те, скільки ви вип'єте на той факт, в якій кількості вода засвоїться, не впливає. Вся випита людиною рідина, а не тільки вода, засвоїться.

Якщо є надлишок рідини, то вона виведеться з організму завдяки ниркам і сечовому міхуру. Звичайно, якщо ці органи працюють нормально і людина взагалі повністю здорова.

Часто можна почути, що надмірне (або навпаки недостатнє) вживання води, яке не відповідає клімату, де людина живе або його фізичним навантаженням, може викликати проблеми. Звичайно, завжди є нюанси, тому питний режим повинен відповідати індивідуальним особливостям людини, його потребам і темпу життя.

Так скільки ж все-таки води пити на день і чи потрібно додавати лимон?

Якщо захотілося пити, то просто пийте, організму може бути достатньо всього пари ковтків. Якщо відчуваєте, що мало – випийте ще, зробіть знову кілька ковтків, коли відчуття спраги повернеться. Пити потрібно часто і невеликими ковтками, прислухаючись що "говорить" організм. А не заливати воду в себе насильно. Хочете пити воду з лимоном – пийте, багато хто робить це через те, що нібито лимон покращує метаболізм, допомагає схуднути.

Якщо нема проблем зі шлунком, то можна додати лимон до води
Якщо нема проблем зі шлунком, то можна додати лимон до води
Фото: pixabay.com

Але в схудненні головне не кількість випитої води і добавки до неї, а корекція споживаної енергії, що вивільняється. Тому якщо немає проблем з шлунково-кишковим трактом і лимон вам "заходить", то додавайте. Головне, не займатися самолікуванням, щоб не нашкодити, якщо в чомусь сумніваєтеся, то завжди запитайте у фахівця. Звичайно при певних умовах – тренуваннях, дієтах, в спеку нам хочеться пити більше і це нормально. Важливо прислухатися до своїх відчуттів.

А як виробити свій власний питний режим?

Якщо правильність вашого питної режиму викликає сумнів (або його взагалі немає), то почніть з походу до сімейного лікаря. Подивіться на спортсменів, вони проходять масу тестів та обстежень перед тренуваннями, коректують план спортивних навантажень, харчування і питного режиму в тому числі. Це хороший приклад для наслідування.

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Те, що ваш друг чи подруга дійсно п'є по 2 літри в день і їм нормально – не означає, що вам потрібно стільки ж. Спеціаліст з'ясує, чи немає у вас станів, які потребують посилення або навпаки – зменшення кількості споживаної води.

Але в деяких випадках лікарі все ж радять пити більше води?

Так, як вже сказано, при деяких станах, наприклад занятті професійним спортом, організм потребує більшої кількості води. Також варто переглянути свій питний режим і пити більше саме чистої води, якщо:

  • ви перебуваєте в сухому, екстремальному кліматі, до якого не звикли (в подорож, відпустці або різко настала спека),
  • відчувається сухість у роті, губах, очах,
  • відчувається втома, запаморочення,
  • ви випили багато алкоголю, мучить похмілля,
  • то ж – якщо є діарея, блювота, відчуваєте, що отруїлися,
  • ви мало ходите в туалет "по-маленькому", тобто сечовипускання менше 4-х разів на день,
  • у вас сеча темно-жовтого кольору (це може бути симптомом нестачі води в організмі).

Також пам'ятайте, будь-які зміни в сечовипусканні, ознаки інтоксикації (блювота, діарея) і так далі – це привід для звернення за лікарською допомогою.

Також раніше ми писали про те, чи потрібно пити теплу воду натщесерце .

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