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Імуностимулятори: лікар розвінчав міфи про їхню користь

Сьогодні, 16:42

Для боротьби з вірусами є простіший метод – є мед, імбир, лимони та часник

Навесні наш організм потребує особливої уваги. Адже цього періоду ми страждаємо від авітамінозу. Тому ми намагаємося посилити дію різних його систем, приймаючи певні препарати. Одними з найпоширеніших у весняний період вважаються імуностимулятори. Ведучі програми "Ранок з Україною" Марія Мельник і Григорій Герман дізналися, чи варто застосовувати цей препарат і які наслідки можуть бути від нього.

Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Сезонні спалахи респіраторних вірусних інфекцій пов'язані з несприятливими погодними умовами. І тому багато людей намагаються посилити свою імунну систему, сподіваючись менше хворіти. Але імунологи радять взагалі не втручатися в роботу імунної системи.

За словами лікаря-імунолога Алли Волохи, застосування різних препаратів, які називають імуностимуляторами, достатньо сумнівні.

Міф: імуностимулятори підсилюють імунітет. Це не так.

Існує міф, що потрібно посилювати роботу імунної системи. І це точно міф, бо посилити її дуже складно. Більш того, такі препарати можуть негативно вплинути на організм людини.

Алла Волоха радить зайвий раз не втручатися в роботу імунної системи. Надлишкова стимуляція може нашкодити. Є гіпотеза, що вона може призводити до розвитку таких хронічних захворювань, як ревматичні або онкологічні.

Що потрібно для нормального функціонування імунної системи?

Головне – це щоб наша імунна система постійно працювала, адже ми не можемо змусити її функціонувати в якийсь момент. Людина має нормально відпочивати, бо надмірні стреси теж шкодять імунній системі, людина має збалансовано харчуватися. Сьогодні, в принципі, навіть навесні є можливість отримувати достатню кількість вітамінів з їжею.

Як допомогти організму боротися з вірусами?

Якщо ви все ж хочете допомогти організму боротися з вірусами, медики зазначають – краще вибрати простіший метод. Їсти мед, імбир, лимони, часник, пити морс із журавлини і чай з тимьяном. Приймати їх можна для задоволення та для самозаспокоєння.

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