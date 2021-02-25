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Як боротися з метеозалежність – відповідає невролог

Сьогодні, 17:10

Якщо людина відчуває проблеми з суглобами і диханням, значить вона метеозалежна

В Україні різко змінюється погода. За підрахунками вчених, майже половина населення Землі страждає різними захворюваннями, які загострюються під час зміни погоди. І з віком ризик стати метеозалежним зростає. Як боротися з симптомами і що треба робити, щоб поліпшити самопочуття, розповіла невролог Тетяна Майкова в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Головні симптоми метеозалежності

Зміна температури і вологості, зниження або підвищення атмосферного тиску. Все це призводить до коливань артеріального тиску. У цей період людина відчуває проблеми з суглобами і диханням – все це симптоми метеозалежності.

Як боротися з метеозалежністю: основні правила

Після сильних морозів в Україні прийшла відлига, а з нею і загострення хронічних захворювань. На жаль, універсальної таблетки немає, а ось знизити гостроту симптомів завжди можливо.

"Перш за все, потрібно висипатися. Сон – це той період життєдіяльності, коли ми можемо синтезувати всі необхідні речовини і пакети енергії. Лягати слід до 23:00, при цьому сон не повинен перевищувати 8-годинну норму, – радить невролог Тетяна Майкова. – Можна вживати заспокійливі настоянки з трав: м'яти, меліси, ромашки ".

Пийте мятний чай
Пийте мятний чай
Фото: Pixabay

У цей період слід уникати зневоднення. Чим густішою стає кров, тим повільніше вона переносить кисень до клітин і сильнішими є напади втоми і болю.

"Якщо у вас сидяча робота, робіть 10-хвилинні перерви, під час яких краще вийти в коридор, прогулятися, подивитися, що відбувається на вулиці", – поділилася невролог.

Якщо ви страждаєте від метеозалежності, варто звернути увагу на свій раціон. Дотримуйтеся дієти з виключенням гострої і важкої їжі, а також з обмеженням солі і цукру. Ще один ворог в цей період – кофеїн. Найчастіше при млявості людина починає пити каву або кофеїнові напої, щоб нібито підбадьоритися. Але виявляється, цього взагалі не треба робити. Кофеїн має нетривалу дію. І після бадьорості приходить ще більша втома. А організму знадобиться більше ресурсу для відновлення.

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"Кофеїн надає прямий вплив на мозок, судини і м'язи, – зазначає експерт. – Також я б не радила інтенсивні навантаження в спортзалі, тому що це така ж стимуляція, як при споживанні кофеїну".

Будь-які стимуляції організму в цей період не дають ніякої можливості адаптуватися до існуючих умов. Що в подальшому буде тільки погіршувати ситуацію.

Фахівці також радять не дивитися на прогнози погоди заздалегідь. Адже нічого, крім неврозу, це не принесе. Простіше знати свої особливості і приймати ліки тільки в тому випадку, коли вам дійсно недобре, і попередньо порадившись з лікарем.

Як метеозалежність впливає на людей – дивіться відео:

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здоров'я метеозалежність
Джерело: Сьогодні
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