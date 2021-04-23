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Цей диво-мінерал переможе мігрень і прожене стрес: в яких продуктах шукати

Сьогодні, 12:05

Перемогти біль, мігрень, накопичений стрес і втому допоможе магній. У яких продуктах шукати, скільки мінералу приймати в добавках – розповіли медики

Щоб втома і стреси не подужали нас, мозок працював краще, а м'язи, кістки і зуби добре функціонували, нам потрібен магній. Однак цей важливий для людини мінерал ще здатний полегшувати різні болі: від мігрені до хронічних і соматичних. Важливість магнію для організму людини в черговий раз відзначили вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.

Навіщо нам взагалі магній, невже він настільки важливий?

Цей мінерал – "паличка-виручалочка" від підвищеної стомлюваності і стресу. Магній відіграє далеко не останню роль у виробництві організмом енергії. А ще магній важливий для серця і розслаблення м'язів, він бере участь в їх скороченні і передачі нервових імпульсів.

Магній захищає від підвищеної стомлюваності та стресу
Магній захищає від підвищеної стомлюваності та стресу
Фото: unsplash.com

Для підтримки роботи мозку, поліпшення працездатності і боротьби зі стресом медики давно рекомендують як харчові добавки, так і включати в раціон продукти, багаті магнієм. А нове дослідження вчених підтвердило ефективність цього мінералу, як знеболюючий засіб.

Ок, і з якими болями може впоратися магній?

Медики вивчили вплив магнію, який люди брали в якості добавок і помітили, що він знижує біль при мігрені на 44%, ниркові болі – на 40% і загальні хронічні болі – на 50%. Також вчені відзначили ефективність магнію, як анальгетика при різних соматичних, невропатических, м'язових і навіть після операційних болях.

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В результаті інших знеболюючих ліків тим, тому, хто брав добавки з магнієм, було потрібно менше. Медики також відзначають, що харчові добавки з магнієм можуть не тільки лікувати, але і запобігати розвитку різних патологій в нервових тканинах.

І скільки ж магнію необхідно для підтримки здоров'я і боротьби зі стресом?

Досліджуючи магній, як препарат проти стресу, медики відзначили його ефективність в якості харчової добавки. Крім зменшення тривожності і зняття больових відчуттів, у людей, що приймали магній, значно покращилася якість життя.

В якості харчової добавки медики в середньому рекомендують щодня приймати магній жінкам – по 310 мг; чоловікам – 400 мг.

Але перш, ніж почати приймати будь-яку біодобавку, звичайно ж, важливо консультуватися зі своїм сімейним лікарем: як недолік, так і надлишок магнію в організмі може нашкодити.

А чи можна якось зрозуміти, що магнію не вистачає?

Хронічна втома, втрата апетиту, періодична нудота – це ранні ознаки дефіциту магнію. При більш запущених станах можуть виникати м'язові спазми, безсоння, порушення серцевого ритму. Але точно визначити, чи не вистачає організму магнію, допоможе спеціальний аналіз крові.

А в яких продуктах шукати магній, крім харчових добавок?

Магнієм багаті яйця, банани, квасоля, шпинат, волоські горіхи, мигдаль, кунжут, гарбузове насіння, житній хліб, рис. Багато цього мінералу в сухофруктах – куразі, фініках родзинках, чорносливі. Також шукайте магній в авокадо, зелених яблуках, молочних продуктах.

Магнієм багаті сухофрукти, горіхи і насіння
Магнієм багаті сухофрукти, горіхи і насіння
Фото: unsplash.com

Щоб в продуктах при термічній обробці руйнувалося менше корисних мікроелементів, варіть ті ж овочі, наприклад, повністю покриті водою і з закритою кришкою. Чим менше часу продукти проведуть у воді, тим корисніше вони залишаться.

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