Цей диво-мінерал переможе мігрень і прожене стрес: в яких продуктах шукати
Перемогти біль, мігрень, накопичений стрес і втому допоможе магній. У яких продуктах шукати, скільки мінералу приймати в добавках – розповіли медики
Щоб втома і стреси не подужали нас, мозок працював краще, а м'язи, кістки і зуби добре функціонували, нам потрібен магній. Однак цей важливий для людини мінерал ще здатний полегшувати різні болі: від мігрені до хронічних і соматичних. Важливість магнію для організму людини в черговий раз відзначили вчені: результати дослідження опубліковані в медичному журналі Nutrients.
Цей мінерал – "паличка-виручалочка" від підвищеної стомлюваності і стресу. Магній відіграє далеко не останню роль у виробництві організмом енергії. А ще магній важливий для серця і розслаблення м'язів, він бере участь в їх скороченні і передачі нервових імпульсів.
Для підтримки роботи мозку, поліпшення працездатності і боротьби зі стресом медики давно рекомендують як харчові добавки, так і включати в раціон продукти, багаті магнієм. А нове дослідження вчених підтвердило ефективність цього мінералу, як знеболюючий засіб.
Медики вивчили вплив магнію, який люди брали в якості добавок і помітили, що він знижує біль при мігрені на 44%, ниркові болі – на 40% і загальні хронічні болі – на 50%. Також вчені відзначили ефективність магнію, як анальгетика при різних соматичних, невропатических, м'язових і навіть після операційних болях.
В результаті інших знеболюючих ліків тим, тому, хто брав добавки з магнієм, було потрібно менше. Медики також відзначають, що харчові добавки з магнієм можуть не тільки лікувати, але і запобігати розвитку різних патологій в нервових тканинах.
Досліджуючи магній, як препарат проти стресу, медики відзначили його ефективність в якості харчової добавки. Крім зменшення тривожності і зняття больових відчуттів, у людей, що приймали магній, значно покращилася якість життя.
Але перш, ніж почати приймати будь-яку біодобавку, звичайно ж, важливо консультуватися зі своїм сімейним лікарем: як недолік, так і надлишок магнію в організмі може нашкодити.
Хронічна втома, втрата апетиту, періодична нудота – це ранні ознаки дефіциту магнію. При більш запущених станах можуть виникати м'язові спазми, безсоння, порушення серцевого ритму. Але точно визначити, чи не вистачає організму магнію, допоможе спеціальний аналіз крові.
Магнієм багаті яйця, банани, квасоля, шпинат, волоські горіхи, мигдаль, кунжут, гарбузове насіння, житній хліб, рис. Багато цього мінералу в сухофруктах – куразі, фініках родзинках, чорносливі. Також шукайте магній в авокадо, зелених яблуках, молочних продуктах.
Щоб в продуктах при термічній обробці руйнувалося менше корисних мікроелементів, варіть ті ж овочі, наприклад, повністю покриті водою і з закритою кришкою. Чим менше часу продукти проведуть у воді, тим корисніше вони залишаться.
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