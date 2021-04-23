Этот чудо-минерал победит мигрень и прогонит стресс: в каких продуктах искать
Победить боли, мигрень, накопленный стресс и усталость поможет магний. В каких продуктах искать, сколько минерала принимать в добавках – рассказали медики
Чтобы усталость и стрессы не одолевали нас, мозг работал лучше, а мышцы, кости и зубы хорошо функционировали, нам нужен магний. Однако этот важный для человека минерал еще способен облегчать разные боли: от мигрени до хронических и соматических. Важность магния для организма человека в очередной раз отметили ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
Этот минерал – "палочка-выручалочка" от повышенной утомляемости и стресса. Магний играет далеко не последнюю роль в производстве организмом энергии. А еще магний важен для сердца и расслабления мышц, он участвует в их сокращении и передаче нервных импульсов.
Для поддержания работы мозга, улучшения работоспособности и борьбы со стрессом медики давно рекомендуют как пищевые добавки, так и включать в рацион продукты, богатые магнием. А новое исследование ученых подтвердило эффективность этого минерала, как обезболивающего средства.
Медики изучили влияние магния, который люди принимали в качестве добавок и заметили, что он снижает боль при мигрени на 44%, почечные боли – на 40% и общие хронические боли – на 50%. Также ученые отметили эффективность магния, как анальгетика при различных соматических, невропатических, мышечных и даже после операционных болях.
В итоге других обезболивающих лекарств тем, кто принимал добавки с магнием, требовалось меньше. Медики также отмечают, что пищевые добавки с магнием могут не только лечить, но и предотвращать развитие различных патологий в нервных тканях.
Исследуя магний, как препарат против стресса, медики отметили его эффективность в качестве пищевой добавки. Помимо уменьшения тревожности и снятия болевых ощущений, у принимавших магний людей значительно улучшилось качество жизни.
Но прежде, чем начать принимать любую биодобавку, конечно же, важно консультироваться со своим семейным врачом: как недостаток, так и переизбыток магния в организме может навредить.
Хроническая усталость, потеря аппетита, периодическая тошнота – это ранние признаки дефицита магния. При более запущенных состояниях могут возникать мышечные спазмы, бессонница, нарушения сердечного ритма. Но точно определить, не хватает ли организму магния, поможет специальный анализ крови.
Магнием богаты яйца, бананы, фасоль, шпинат, грецкие орехи, миндаль, кунжут, тыквенные семечки, ржаной хлеб, рис. Много этого минерала в сухофруктах – кураге, финиках изюме, черносливе. Также ищите магний в авокадо, зеленых яблоках, молочных продуктах.
Чтобы в продуктах при термической обработке разрушалось меньше полезных микроэлементов, варите те же овощи, например, полностью покрытые водой и с закрытой крышкой. Чем меньше времени продукты проведут в воде, тем полезнее они останутся.
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