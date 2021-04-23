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Этот чудо-минерал победит мигрень и прогонит стресс: в каких продуктах искать

Сегодня, 12:05

Победить боли, мигрень, накопленный стресс и усталость поможет магний. В каких продуктах искать, сколько минерала принимать в добавках – рассказали медики

Чтобы усталость и стрессы не одолевали нас, мозг работал лучше, а мышцы, кости и зубы хорошо функционировали, нам нужен магний. Однако этот важный для человека минерал еще способен облегчать разные боли: от мигрени до хронических и соматических. Важность магния для организма человека в очередной раз отметили ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Зачем нам вообще магний, неужели он настолько важен?

Этот минерал – "палочка-выручалочка" от повышенной утомляемости и стресса. Магний играет далеко не последнюю роль в производстве организмом энергии. А еще магний важен для сердца и расслабления мышц, он участвует в их сокращении и передаче нервных импульсов.

Магний защищает от повышенной утомляемости и стресса
Магний защищает от повышенной утомляемости и стресса
Фото: unsplash.com

Для поддержания работы мозга, улучшения работоспособности и борьбы со стрессом медики давно рекомендуют как пищевые добавки, так и включать в рацион продукты, богатые магнием. А новое исследование ученых подтвердило эффективность этого минерала, как обезболивающего средства.

Ок, и с какими болями может справиться магний?

Медики изучили влияние магния, который люди принимали в качестве добавок и заметили, что он снижает боль при мигрени на 44%, почечные боли – на 40% и общие хронические боли – на 50%. Также ученые отметили эффективность магния, как анальгетика при различных соматических, невропатических, мышечных и даже после операционных болях.

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В итоге других обезболивающих лекарств тем, кто принимал добавки с магнием, требовалось меньше. Медики также отмечают, что пищевые добавки с магнием могут не только лечить, но и предотвращать развитие различных патологий в нервных тканях.

И сколько же магния необходимо для поддержания здоровья и борьбы со стрессом?

Исследуя магний, как препарат против стресса, медики отметили его эффективность в качестве пищевой добавки. Помимо уменьшения тревожности и снятия болевых ощущений, у принимавших магний людей значительно улучшилось качество жизни.

В качестве пищевой добавки медики в среднем рекомендуют ежедневно принимать магний женщинам – по 310 мг; мужчинам – 400 мг.

Но прежде, чем начать принимать любую биодобавку, конечно же, важно консультироваться со своим семейным врачом: как недостаток, так и переизбыток магния в организме может навредить.

А можно ли как-то понять, что магния не хватает?

Хроническая усталость, потеря аппетита, периодическая тошнота – это ранние признаки дефицита магния. При более запущенных состояниях могут возникать мышечные спазмы, бессонница, нарушения сердечного ритма. Но точно определить, не хватает ли организму магния, поможет специальный анализ крови.

А в каких продуктах искать магний, помимо пищевых добавок?

Магнием богаты яйца, бананы, фасоль, шпинат, грецкие орехи, миндаль, кунжут, тыквенные семечки, ржаной хлеб, рис. Много этого минерала в сухофруктах – кураге, финиках изюме, черносливе. Также ищите магний в авокадо, зеленых яблоках, молочных продуктах.

Магнием богаты сухофрукты, орехи и семечки
Магнием богаты сухофрукты, орехи и семечки
Фото: unsplash.com

Чтобы в продуктах при термической обработке разрушалось меньше полезных микроэлементов, варите те же овощи, например, полностью покрытые водой и с закрытой крышкой. Чем меньше времени продукты проведут в воде, тем полезнее они останутся.

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