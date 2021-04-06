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Нутрициолог рассказала, какие сезонные витамины необходимы организму весной

Сегодня, 15:55

Без каких сезонных витаминов нам не обойтись в межсезонье и как узнать, что этих витаминов нам не хватает?

В межсезонье обостряются все хронические заболевания — психические, язвенные болезни и гастриты, аллергические и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Ощущается упадок сил, апатия и раздражительность. Поэтому своевременная сдача анализов, восполнение дефицитов витаминов и микроэлементов позволяет избежать этих обострений.

Нутрициолог, специалист превентивной медицины и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Нина Ходаковская рассказала о сезонных витаминах, которые необходимы нашему организму весной.

Нина Ходаковская
Нина Ходаковская

Почему весной так легко заболеть, а иммунитет не справлятися?

Весной все вокруг расцветает, дни становятся длиннее, наскучившая серость сменяется яркими и солнечными красками. Но обольщаться первому теплу не стоит. Оно обманчиво, а заболеть становится в разы проще, чем зимой, когда мы закутаны в одежду с головы до ног.

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Хоть температура за окном начинает расти, повышается сырость и влажность воздуха. Это создает благоприятные условия для вирусов и бактерий. После зимы иммунитет ослаблен, а в межсезонье уязвимый организм снижает выработку интерферона гамма, который препятствует распространению инфекций.

Поливитаминные комплексы — первый шаг в поддержке иммунной системы пищевыми добавками. Они позволяют компенсировать дефициты базовых питательных веществ, поскольку содержат широкий спектр витаминов и микроэлементов.

Витамин С – один из самых важных для иммунитета, это правда?

Витамин C или аскорбиновая кислота — важный водорастворимый витамин и антиоксидант со множеством полезных свойств. Уровень витамина C в крови ниже у страдающих хроническими заболеваниями людей с вредными привычками. Поэтому важно не забывать про аскорбиновую кислоту круглый год для выносливости иммунитета. Пить витамин С можно в любое время дня, независимо от приема еды, в дозировке от 2 до 3 грамм в день.

А нужно ли весной принимать дополнительно витамин D?

Витамин D выполняет особо важную роль для здорового иммунитета. Люди с уровнем витамина D в крови ниже 38 нг/мл в два раза чаще болеют инфекциями верхних дыхательных путей. В идеале его уровень в организме должен быть от 90 до 100 нг/мл. Принимать витамин следует в первой половине дня во время еды. Суточная дозировка должна составлять 5000 международных единиц, а для тех, кто не пил его в последние три-шесть месяцев, — 10 000 международных единиц. Витамин D рекомендуется принимать вместе с витамином К2, который необходим для лучшего усвоения D3.

А как на счет микроэлементов, например цинка и меди?

Не стоит забывать о важности для иммунитета цинка. Он поддерживает естественную защиту организма, важен для гормональной системы и правильной работы рецепторов. Этот минерал поддерживает здоровье иммунной системы и нормальную работу клеток. Вместе с цинком всегда нужно пить и медь, которая полезна благодаря противовоспалительным свойствам. Чтобы не возникало дисбаланса микроэлементов, принимайте их в разные приемы пищи. Цинк тяжелый на желудок, поэтому его обязательно нужно пить во время еды, а медь — или во время еды, или через час после.

Нужно ли сдавать анализы, чтобы обнаружить дефицит витаминов и как еще можно укрепить иммунитет?

К сожалению, этих нутрицевтиков все равно недостаточно. Нужно регулярно сдавать анализы, чтобы знать болевые точки своего организма. Также важный шаг для укрепления иммунитета — нормализация режима. Под этим подразумевается правильное питание, водный баланс, регулярные физические упражнения и крепкий здоровый сон. Выполняйте эти нехитрые рекомендации и ваш иммунитет будет крепким всегда.

Напомним, что ранее мы писали, где взять силу и энергию при весеннем гиповитаминозе.

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