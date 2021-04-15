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Эта чудо-специя помогает похудеть и одновременно укрепляет иммунитет – ученые

Сегодня, 18:26

Помочь победить лишний вес и даже ожирение, одновременно укрепив иммунитет, поможет куркумин. Эффективнее употреблять добавку на его основе, а не саму специю

Если вы перепробовали кучу диет, а лишний вес все равно возвращается, то попробуйте куркуму. Эта желтая специя сжигает жир в комплексе с вегетарианской диетой, параллельно укрепляя иммунитет и снижая воспалительные процессы, обнаружили ученые. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

Куркумин хорошо известен нам, как пищевой краситель: это вещество входит в состав корня куркумы и именно благодаря ему еда приобретает желтый цвет. Что же выяснили ученые? А то, что куркумин помогает быстрее снизить вес у взрослых с излишним весом и даже ожирением, если его использовать в качестве пищевой добавки вместе с диетой для похудения.

Куркума – мощное средство для похудения
Куркума – мощное средство для похудения
Фото: unsplash.com

Наиболее эффективными в этом плане оказалась вегетарианская диета плюс добавки на основе куркумы. Также медики заметили, что у тех добровольцев, кто принимал куркумин, снизились воспалительные процессы.

Куркума издавна известна, как природный антибиотик. Он укрепляет иммунную систему, эффективно борясь с вирусами и делая мембраны клеток менее восприимчивыми к атаке инфекции. Плюс куркумы в том, что эта специя активизирует работу кишечника, улучшает пищеварительные процессы. А еще куркумин тормозит рост жировых клеток и способствует их апоптозу, то есть уничтожению.

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Этим свойством куркумы объясняется ее эффетивность при похудении. При этом куркума не такая острая, как другие специи. Из "живой" специи куркумин усваивается не так хорошо, как добавки на его основе. Поэтому более эффективными при борьбе с похудением стали пищевые добавки с куркумином – именно добавками ученые снабжали добровольцев, которые интенсивно худели. Добавки на основе куркумы также популярны среди спортсменов – опять же из-за жиросжигающих свойств куркумы.

Конечно же, не нужно есть куркуму ложками, ее можно добавлять, как приправу в разные блюда. Если же вы решили попринимать пищевые добавки с куркумином или сесть на диету, то в любом случае проконсультируйтесь со своим семейным врачом.

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