Як повернути запах і смак після хвороби COVID-19 – спеціальне тренування

Якщо домашні тренування не дали результату, не варто зволікати – звертайтеся відразу до сімейного лікаря

Як повернути запах і смак після хвороби COVID-19 в домашніх умовах Фото: Pexels

Зник смак і запах – це один з найпоширеніших симптомів під час хвороби COVID-19. Але ось проходить він після хвороби далеко не у всіх. А дехто скаржиться на те, що все має один запах і смак. І до того ж не завжди приємний. Що робити, щоб відновити рецептори, розповіла лікар-отоларинголог Наталія Полюшенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

80% українців мали проблеми з нюхом і смаком після COVID-19

Безліч українців скаржаться на втрату нюху і смаку після коронавірусної хвороби. Деякі навіть звертаються до лікарів з надією якнайшвидше виправити це, проте мало кому вдається отримати повноцінну і точну консультацію.

"Під час першої та другої хвилі коронавірусу було дуже багато пацієнтів, які мали проблеми з нюхом і смаком. Близько 80 відсотків пацієнтів мали подібні проблеми", – поділилася лікар-отоларинголог.

З цих 80-ти відсотків у п'яти взагалі рецептори так і не запрацювали. А наслідків третьої хвилі варто тільки чекати!

Чи можна відновити рецептори і як це зробити

"Треба тренувати свій смак і нюх. Для цього слід вибрати якусь лінійку харчових продуктів, які мають різкий запах, наприклад, каву або цитрусові і періодично їх нюхати – три-чотири рази на день", – радить лікар.

Так само варто підійти до харчування, воно повинно бути з натуральних продуктів. А ось від дуже гострого або солоного варто відмовитися. Однак це лише перші заходи. А що, якщо немає результату?

Як вийти з постковідного синдрому Фото: stocksnap.io

"Раджу звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте, що ця проблема затягнулася. Лор подивиться ваші органи і призначить певне лікування. Це можуть бути різні місцеві препарати або вітаміни", – поділилася отоларинголог Наталія Полюшенко.

Тому вимагайте у свого сімейного лікаря чітких інструкцій і рекомендацій або напрямків до фахівців. Тому що, коли домашні тренування рецепторів не дали результату, не варто зволікати.

Раніше ми з'ясували, як відновити форму після COVID-19 – поради дієтолога по харчуванню.

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