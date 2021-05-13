Чим корисний щавель і кому його категорично не можна їсти – відповідь дієтолога

Коштує пучок щавлю зараз близько 10 грн, а його користь для організму людини велика. Але денна норма не повинна перевищувати 100 грамів

Чим корисний щавель і кому його категорично не можна їсти Фото: Instagram, Pixabay, freepik.com

Довгий час у багатьох країнах світу щавель сприймали як бур'ян, а ось французи досі вважають, що у них є дві рослинні культури національного значення – морква і щавель. У чому цінність щавлю, скільки він коштує на вітчизняних ринках і кому його вживати не варто, розповіла дієтолог Яна Кравченко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Чим корисний щавель

Щавель продається вже на вітчизняних ринках. На прилавках він в основному домашній. І люди його активно скуповують, адже багатьом хочеться поласувати зеленим борщем або корисним салатом. Але крім салатів і супів – цю рослину навіть заварюють в чай. Взагалі в світі існує більше 150 видів щавлю, і росте він на всіх континентах, окрім Антарктиди.

Вартість пучка щавлю зараз близько 10 грн, а його користь для організму людини надвелика.

"Взагалі щавель – це вітамінно-мінеральна бомба! У ньому містяться вітамін А, Е, вітаміни групи В, які відповідають за нервову систему. Вживання цієї рослини – це здоровий стан шкіри, волосся, нігтів, а ще – наш спокій", – поділилася дієтолог Яна Кравченко.

Чим корисний щавель Фото: Depositphotos

Найбільше в рослині концентрація вітаміну С – він сприяє швидкому загоєнню ран, також цей елемент бере активну участь у формуванні імунного захисту, що дуже актуально в період пандемії. Також ця рослина сприяє розрідженню крові і запобігає утворенню тромбів.

"За допомогою щавлю можна нормалізувати гемоглобін в крові. Щавель корисний при стоматологічних захворюваннях, наприклад, стоматитах. А також при лікуванні органів дихання, – коментує дієтолог. – Крім того, це дуже низькокалорійний продукт – на сто грамів всього 20 кілокалорій – це зовсім ні про що".

Кому категорично не можна вживати щавель

Навіть при низькій калорійності і високому вмісті вітамінів, щавлем можна нашкодити організму.

"Бажано не перевищувати денну норму. Рекомендовано не захоплюватися щавлем, незважаючи навіть на те, що він такий корисний. Не слід вживати людям з подагрою, тому що буде загострення, а також не рекомендується вживати вагітним і тим, хто має серйозні проблеми зі шлунково-кишковим трактом, виразки шлунка", – застерігає лікар.

Денна норма продукту для здорової людини – 100 грамів на добу.

Як відрізнити молодий щавель від старого

До слова – як відрізнити, де молодий щавель, а де вже старий? Відповідь – за кольором! Чим старше рослина, тим більше жовтувата. При цьому в щавлі збільшується концентрація кислоти. Щоб зберегти цю вітамінну бомбу "вічно молодою", листя щавлю можна заморожувати.

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