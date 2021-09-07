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Доктор Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
7 вересня, 12:10
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Поки Україну планують перевести в жовту зону і ввести обмеження, лікар Євген Комаровський назвав вакцинацію і провітрювання приміщень – найефективнішими способами боротьби з коронавірусом
Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавируса
Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавируса / Фото: скріншот

Про це він розповів в ефірі програми "Час Голованова" з Василем Головановим.

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За словами доктора, чим більше ми живе з коронавірусом, тим більше ми не розуміємо, що відбувається:

Ось прийшов цей жахливий штамп Дельта з Індії і ми бачили жахливі наслідки, повідомлення про 4 тисячі загиблих в день. І раптом воно там скінчилося. Питання – що сталося?

Комаровський каже, в Україні всі прогнозували, що з початком опалювального сезону, коли всі зайдуть в приміщення і перестануть спілкуватися на свіжому повітрі – захворюваність зросте. А вона реально зростає з кінця серпня.

Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng
Вакцинація від коронавірусу. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Тому, найефективніший спосіб боротьби з коронавірусом сьогодні, уточнює лікар, – вакцінація і провітрювання приміщень.

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У той же час Комаровський відзначив, що дітей від коронавірусу також можна прищеплювати, але тільки з 16 років і тільки дозволеною для цього вакциною:

Дітям можна вакцинуватися тільки тими вакцинами від коронавірусу, де вказаний мінімальний вік – 16 років. У Китаї, наприклад, дітей вакцинують з 3 років, а в Україні згідно із законом не можна робити щеплення раніше 16 років.

Доктор також пояснює, що ми повинні чітко розуміти, що не зможемо зупинити коронавірусну епопею шляхом вакцинації. Все тому, що в Україні ніколи не буде 50-60% вакцинованості людей через негативне ставлення до щеплень в цілому.

Раніше ми повідомляли, що лікар Комаровський починає консультувати на телеканалі "Україна".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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