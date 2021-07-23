Як уберегтися від інсульту і чи можна попередити деменцію мозку

Кожні 6 секунд інсульт (крововилив у мозок), забирає чиєсь життя. Убезпечити себе від нього і інших судинних хвороб можливо, як саме – в сюжеті

Головний фактор, що підвищує ризик розвитку інсульту - гіпертонічна хвороба / Фото: Сьогодні

Головний фактор, що підвищує ризик розвитку інсульту – гіпертонічна хвороба. А "заробляємо" ми собі проблеми з кров'яним тиском часто самі – нашими шкідливими звичками, харчуванням та способом життя. Чому виникає інсульт і інші серцево-судинні захворювання і чи можна їх уникнути – розбиралися Марина Барба і Дмитро Білий.

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Які ж причини призводять до мозкового крововиливу?

Інсульт може статися в будь-якому віці, а не тільки у літніх людей. У відділенні інституту нейрохірургії імені академіка Андрія Ромоданова найменшому пацієнтові, який пережив інсульт мозку – всього 7 років! Як зазначає Анатолій Морозов, головний лікар інституту, інсульт відбувається внаслідок занедбаної гіпертонічної хвороби або вроджених судинних патологій.

Дуже велике значення в плані розвитку судинних патологій має наш спосіб життя, шкідливі звички. Незбалансоване харчування, дуже багато жирної їжі в раціоні, і, особливо – куріння дуже негативно впливає на судини серця, мозку, ніг. Це все призводить до того, що в досить молодому віці починає формуватися гіпертонічна хвороба.

На 100% попередити гіпертонію неможливо, але звести ризики розвитку інсульту до мінімуму – можна.

Як же уникнути інсульту та інших судинних хвороб?

Якщо вже турбує підвищений тиск, то важливо не відкладати похід до лікаря, регулярно обстежуватися. А ще важливий здоровий сон, не менше 8-ми годин і регулярна фізична активність: навіть 10 хвилин зарядки вранці.

Першим тривожним дзвіночком інсульту можуть стати часті головні болі / Фото: Depositphotos

Після 40 років рекомендовано виконувати скринінгові дослідження, які дозволяють попередити звуження судин, прояви артеріальних аневризм головного мозку. Ці стани можуть стати причиною інсульту, який або забирає життя або призводить до інвалідності. А ось хвороба Альцгеймера – бомба уповільненої дії, яка поступово і невідворотно стирає особистість.

А чи можна попередити хворобу Альцгеймера і деградацію мозку?

Звідки саме береться це захворювання, вчені сперечаються досі. Вважається, що хворобу Альцгеймера провокують травми, атеросклероз, киснева недостатність і генетична схильність. І тут також важлива профілактика: менше алкоголю, фаст-фуду, жирного пересмаженого м'яса, маргарину і солодощів.

Особливо з ароматизаторами і підсилювачами смаку. Як зазначає Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, це та їжа, яка при систематичному вживанні викликає нейрозапалення. Тобто запалення тканин, які оточує нервові клітини. В результаті погіршується функціонування роботи нервових клітин.

Щоб попередити розвинення цієї патології і мозкового недоумства в цілому, важливо також тренувати мозок.

Скільки б вам не було років, вчіть нові мови, вірші або розгадуйте ребуси, кросворди, тобто – тренуйте свій мозок.

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