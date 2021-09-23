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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, что делать, если у вас плохая память

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 сентября, 08:15
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Почему проблемы с памятью стали возникать у молодежи, стоит ли этого бояться и как себе помочь – отвечает доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною"
Если у вас плохая память в молодом возрасте, то обратитесь к психотерапевту
Если у вас плохая память в молодом возрасте, то обратитесь к психотерапевту / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы заметили, что у вас появились проблемы с памятью? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" рассказал, на что нужно сразу обратить внимание и как себе помочь.

Почему вообще бывают проблемы с памятью?

Если кто-то думает, что плохая память – это проблема людей пожилого возраста, то такой человек очень сильно ошибается. Сегодня даже молодежь стала жаловаться на ее ухудшение.

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Ухудшение памяти стало проблемой не только пожилых людей
Ухудшение памяти стало проблемой не только пожилых людей / Фото: freepik.com

Например, многие замечают, что не могут сразу вспомнить какую-то информацию: имена, цифры или даты.

Проблемы с памятью в большинстве случаев связаны с ишемической болезнью сердца, с нарушением кровообращения в сосудах головного мозга", – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина".

По словам Евгения Комаровского, причины, из-за которых возникает нарушение памяти у молодежи (например, в возрасте 35 лет) очень часто совсем не такие, как у пожилых людей.

Существует статистика, которая указывает на то, что в абсолютном большинстве случаев расстройство памяти у молодых людей – один из симптомов депрессии и синдрома панических расстройств, – объяснил кандидат медицинских наук. – Поэтому в данном случае желательно обратиться к психиатру или к психологу.

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Евгений Комаровский отметил, что существуют еще два состояния в молодом возрасте, которые могут проявляться снижением способности запоминать.

Какие же еще причины ухудшения памяти у молодых людей?

Первая причина – повышенное артериальное давление. Оно уже может давать о себе знать в 35 лет. Вторая причина – малоактивный образ жизни и огромный поток информации, который вы не успеваете обработать.

Если у вас нет признаков депрессии, то нужно измерить артериальное давление, изменить образ жизни и начать заниматься спортом, – посоветовал ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Нужно давать себе физические нагрузки, чтобы активизировать кровообращение в головном мозге. И в любом случае не помешают упражнения, которые развивают память.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также ранее Евгений Комаровский дал совет, как укрепить здоровье ребенка.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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