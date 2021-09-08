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Доктор Комаровський дав 5 порад, як зміцнити здоров'я дитини перед настанням холодів

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
8 вересня, 09:01
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У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" відбулася прем'єра рубрики "Запитай у Комаровського". Лікар-педіатр вищої категорії розповів, що допоможе дітям залишатися здоровими в період холодів
Комаровський дав 5 порад, як зміцнити здоров'я дитини
Комаровський дав 5 порад, як зміцнити здоров'я дитини / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

На початку осені батьки починають шукати засоби, які "зміцнюють" імунітет дітей. До того ж новини про наступну хвилю карантину змушують нервуватися і напихати дитину непотрібними таблетками. Однак бажано пам'ятати про те, що імунітет не треба зміцнювати – йому просто не потрібно заважати.

Лікар Комаровський дав ТОП-5 простих порад, до яких бажано дослухатися батькам.

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Порада № 1

Годуйте дітей тільки тоді, коли вони голодні. Не чіпляйтеся до дитини, якщо вона відмовляється від їжі. Не потрібно змушувати її з'їдати все, що залишилося на тарілці. Не напихайте її тим, що, на ваш погляд, допоможе зміцнити імунітет.

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Порада № 2

Щонайменше 1 годину на добу присвятіть інтенсивним фізичним навантаженням на свіжому повітрі. Забудьте про те, що у вас немає часу, багато роботи, на вулиці холодно, темно або погана погода. Це всього лише відмовки, які не роблять вашу дитину здоровою.

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Відсьогодні вставте в свій розклад 1 годину на свіжому повітрі. Фізичні навантаження підуть на користь і вам, і вашим дітям.

Порада № 3

Всередині квартири має бути чисте, прохолодне повітря з вологістю 40-60%. Особливо в спальні. Не забувайте провітрювати приміщення перед сном.

Порада № 4

Не допускайте дефіциту рідини в організмі. Якщо дитині жарко, вона пітніє – вода завжди має бути під рукою.

Порада № 5

Не шукайте "чарівні пігулки" для імунітету. Їх немає. Тому не слухайте порад в інтернеті, що "комусь якийсь засіб добре допоміг".

Дотримуйтесь хоча б 4 зазначених правил, і це вже буде гарною підмогою для дитячого імунітету, якому просто не слід заважати!

Раніше Комаровський розповів, кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: всього 2 протипоказання.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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