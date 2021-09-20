Чому потрібно їсти горіхи щодня

Знизити ризик розвитку інсульту вдвічі і інших серцево-судинних хвороб допоможе жменя горіхів на день. Які саме горіхи корисні і чим саме – в матеріалі

Щоб підтримати серце і судини здоровими, потрібно їсти горіхи щодня / Фото: unsplash.com

Горіхи здатні поліпшити не тільки фізичне здоров'я, а також протистояти депресії. Але найбільш корисні різні види горіхів саме для здоров'я серця і судин: результати дослідження іспанських вчених опубліковані в журналі Nutrients.

Чим саме корисні горіхи для здоров'я?

Звичайні горіхи (деревні горіхи і арахіс) – це висококалорійні продукти, натуральні нутрицевтики. Природа обдарувала їх складної матрицею корисних поживних і біологічно активних речовин: це мононенасичені і поліненасичені жирні кислоти, високоякісний білок, клітковина, мінерали, токофероли, фітостерини, і антиоксидантні феноли.

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Ці горіхові компоненти зменшують фактори ризику серцево-судинних захворювань і поліпшують прогноз при вже наявних проблемах з серцем і судинами. Вражає в дослідженні той факт, то, що раціон з добавками горіхів знизив ризик інсульту на 45%.

Горіхи також позитивно впливають і на безліч інших показників здоров'я. А саме: серед тих, хто регулярно їсть горіхи, нижче захворюваність і смертність від раку, а також знижується смертність від усіх причин. А ще горіхи покращують когнітивні функції і знижують депресію.

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Горіхи знижують рівень холестерину і високий кров'яний тиск / Фото: unsplash.com

Горіхи знижують рівень холестерину, покращують глікемічний контроль, знижують артеріальний тиск і запальні процеси в організмі.

Скільки горіхів потрібно їсти на день і яких саме?

Хоча горіхи і є висококалорійною їжею, вони не призводять до ожиріння і навіть можуть допомогти в схудненні . Найбільш корисні в плані підтримки здоров'я серця і судин деревні горіхи (волоські горіхи, мигдаль і фундук) і арахіс (але не арахісова олія).

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Медики рекомендують вживати 30 г горіхів на день. Однак горіхи – продукт алергенний, особливо арахіс. Також деякі види горіхів протипоказані при діабеті і захворюваннях органів травлення. І взагалі не варто їсти горіхів більше, ніж рекомендується.

Також ми писали, чим корисні волоські горіхи і як їх правильно їсти.