Будьте обережні: очікується потужна магнітна буря травня-2021

Вже за два дні Землю накриє сильний геомагнітний сплеск

Магнітні бурі 13-18 травня Фото: Pexels

Найсильніша і тривала магнітна буря місяця очікується на Землі за два дні. Так, у четвер, 13 травня, почнеться потужний геомагнітний сплеск, який штормитиме протягом кількох днів.

Ще не встигне завершитися дія молодика, 11 травня, як yf землян чекає нове випробування у вигляді тривалої магнітної бурі в середині травня.

Як поведитиметься травнева магнітна буря 13-18 травня

Свого максимуму магнітна буря досягне в перший день, 13 травня – вона буде доходити до рівня G1.

– вона буде доходити до рівня G1. У четвер, 14 травня , магнітна буря піде на спад.

, магнітна буря піде на спад. На вихідні, 15-го і 16-го числа , магнітосфера повернеться в норму.

, магнітосфера повернеться в норму. А потім 17 і 18 травня Сонце знову проявить себе сильною дводенної магнітною бурею.

Але це не останній прояв сонячної активності наприкінці весни. Сонце не постійне, і прогноз магнітних бур може змінюватися. Знаючи прогноз активності Сонця, багато метеозалежних людей зможуть хоч трохи захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень.

Коли ще очікуються геомагнітні коливання і бурі найближчим часом, читайте в нашому прогнозі на травень-2021.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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