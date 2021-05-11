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Будьте обережні: очікується потужна магнітна буря травня-2021

Сьогодні, 16:26

Вже за два дні Землю накриє сильний геомагнітний сплеск

Магнітні бурі 13-18 травня
Магнітні бурі 13-18 травня
Фото: Pexels

Найсильніша і тривала магнітна буря місяця очікується на Землі за два дні. Так, у четвер, 13 травня, почнеться потужний геомагнітний сплеск, який штормитиме протягом кількох днів.

Ще не встигне завершитися дія молодика, 11 травня, як yf землян чекає нове випробування у вигляді тривалої магнітної бурі в середині травня.

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Як поведитиметься травнева магнітна буря 13-18 травня

  • Свого максимуму магнітна буря досягне в перший день, 13 травня – вона буде доходити до рівня G1.
  • У четвер, 14 травня, магнітна буря піде на спад.
  • На вихідні, 15-го і 16-го числа, магнітосфера повернеться в норму.
  • А потім 17 і 18 травня Сонце знову проявить себе сильною дводенної магнітною бурею.

Але це не останній прояв сонячної активності наприкінці весни. Сонце не постійне, і прогноз магнітних бур може змінюватися. Знаючи прогноз активності Сонця, багато метеозалежних людей зможуть хоч трохи захиститися від негативного впливу магнітних бур і бути готовими до можливого погіршення самопочуття і перепадів настрою в період геомагнітних збурень.

Коли ще очікуються геомагнітні коливання і бурі найближчим часом, читайте в нашому прогнозі на травень-2021.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

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