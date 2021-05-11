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Вплив молодика 11 травня: чому важливо думати позитивно і що робити з грошима

Сьогодні, 10:26

У цей період йде сильна активація енергій, тому думки мають надзвичайну силу – сміливо мрійте і плануйте

Який вплив матиме на людей молодик 11 травня
Який вплив матиме на людей молодик 11 травня
Фото: Pexels

Сьогодні, 11 травня, о 22:01 відбудеться молодик в знаку Тельця. Який вплив матиме цей день на людей, що важливо зробити і чого уникати – далі в матеріалі.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Молодик 11 травня: Телець – знак достатку

Знак зодіаку, в якому пройде цей молодик, – Телець. Він відповідає за матеріальні блага, фінанси, майно. А також за цінності, орієнтири, установки, пріоритети та особисті ресурси. Саме ці теми будуть головними протягом усього місячного місяця.

Молодик 11 травня: який вплив матиме на людей

Цей період буде особливо емоційним і енергетичним. Тому його краще провести максимально розслаблено, займаючись простими справами: спати, займатися сексом, готувати смачну їжу, робити процедури краси, доглядати за своїм будинком і садом.

У день молодика важливо контролювати себе думати про хороше, інакше ризикуєте отримати реалізацію всього негативного в вашій голові і страхів.

У цей період йде сильна активація енергій, тому думки набувають надзвичайну силу. Сміливо мрійте і плануйте сьогодні.

Що важливо зробити на молодик 11 травня

Телець є дуже практичним знаком зодіаку, який закликає фокусуватися на якійсь одній меті. Астрологи рекомендують в цей період вибрати для себе одну глобальну матеріальну мету, прописати її на аркуші паперу, а на зворотному боці прописати кроки, які допоможуть досягти бажаного.

Можна сьогодні робити карту бажань, проводити грошові та енергетичні ритуали, а також візуалізувати.

Що краще не робити на цей молодик 11 травня

Цього дня не повинно бути жодних сварок, конфліктів і негативу. Будьте обережними з грошима – не слід брати кредити, давати в борг.

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Джерело: Сьогодні
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