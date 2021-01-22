Босиком или без одежды: как люди не мерзнут зимой и что об этом думают врачи

Ходить по снегу босиком можно не более 10-15 минут

По снегу в мороз без обуви или без одежды. Люди, которые годами практикуют такой способ жизни, говорят, что никогда не болеют. Зато врачи к такому относятся с настороженностью. Можно ли ходить босиком по снегу и какие есть предостережения, рассказал "Сегодня" семейный доктор Владислав Ващенко.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Александра Петровского и Алексея Кермана Видео: Сегодня

Ходить по снегу босиком можно, но не более 10-15 минут, говорит семейный доктор Владислав Ващенко. Он поясняет, что в мороз происходит спазм сосудов и это может привести к обморожению.

Но любитель ходить по снегу Андрей Новоселов говорит, что уже 15 лет ходит всю зиму в теплой зимней куртке, капюшоне и босиком. Мужчина утверждает, что уже и не помнит, что такое болеть. Правда, есть одно правило: без обуви зимой ходит только до минус 7 градусов, потому что дальше уже есть опасность обморожения.

Как люди не мерзнут зимой без одежды и обуви и что об этом думают врачи Фото: скриншот

А вот Елена Беспаленко в эту зиму впервые пытается ступать по снегу голыми ногами. Говорит, что первую минуту прохладно, а потом приятно, снег даже кажется теплее чем воздух. По словам девушки, ходить босиком ей нравится, потому что она чувствует, что осанка сразу становится лучше, спина выпрямляется.

В то же время житель Винницы Андрей Козак называет себя ледяной человеком. Не удивительно, ведь он может пробегать в одних только шортах и кроссовках на улице целый час при температуре минус 10. Говорит, что на работу ходит только в футболках или рубашках.

Врачи все же предостерегают, даже если такой образ жизни вы практикуете уже много лет, для организма это все равно стресс. Поэтому не советуют так ходить весь день.

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