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Босиком или без одежды: как люди не мерзнут зимой и что об этом думают врачи

Сегодня, 13:58

Ходить по снегу босиком можно не более 10-15 минут

По снегу в мороз без обуви или без одежды. Люди, которые годами практикуют такой способ жизни, говорят, что никогда не болеют. Зато врачи к такому относятся с настороженностью. Можно ли ходить босиком по снегу и какие есть предостережения, рассказал "Сегодня" семейный доктор Владислав Ващенко.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Александра Петровского и Алексея Кермана
Видео: Сегодня

Ходить по снегу босиком можно, но не более 10-15 минут, говорит семейный доктор Владислав Ващенко. Он поясняет, что в мороз происходит спазм сосудов и это может привести к обморожению.

Но любитель ходить по снегу Андрей Новоселов говорит, что уже 15 лет ходит всю зиму в теплой зимней куртке, капюшоне и босиком. Мужчина утверждает, что уже и не помнит, что такое болеть. Правда, есть одно правило: без обуви зимой ходит только до минус 7 градусов, потому что дальше уже есть опасность обморожения.

Как люди не мерзнут зимой без одежды и обуви и что об этом думают врачи
Как люди не мерзнут зимой без одежды и обуви и что об этом думают врачи
Фото: скриншот

А вот Елена Беспаленко в эту зиму впервые пытается ступать по снегу голыми ногами. Говорит, что первую минуту прохладно, а потом приятно, снег даже кажется теплее чем воздух. По словам девушки, ходить босиком ей нравится, потому что она чувствует, что осанка сразу становится лучше, спина выпрямляется.

В то же время житель Винницы Андрей Козак называет себя ледяной человеком. Не удивительно, ведь он может пробегать в одних только шортах и кроссовках на улице целый час при температуре минус 10. Говорит, что на работу ходит только в футболках или рубашках.

Врачи все же предостерегают, даже если такой образ жизни вы практикуете уже много лет, для организма это все равно стресс. Поэтому не советуют так ходить весь день.

Ранее мы выясняли, как практикуют барефутинг круглый год: врач пояснила, почему полезно ходить босиком.

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Источник: Сегодня
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