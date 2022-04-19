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Болить спина від бронежилету і не лише – 5 вправ, які реально допоможуть

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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19 квітня, 09:00
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Біль у спині та попереку часто турбує тих, хто на посту у бронежилеті. І тих, хто багато часу проводить у сховищах. Зняти біль допоможуть прості вправи
Біль у спині від бронежилета або тривалого незручного становища можна забрати за допомогою простих вправ
Біль у спині від бронежилета або тривалого незручного становища можна забрати за допомогою простих вправ / Фото: istockphoto.com, apnews.com.ua

Біль у спині від бронежилету або тривалого незручного становища зараз – актуальне питання для тисяч українців, яких війна з Росією позбавила нормального життя. І в більшості цих випадків больовий синдром у спині можна усунути ліками та вправами, як їх правильно робити – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Ці вправи підібрані виходячи з їх ефективності та доступності. Кожна людина може вибрати собі вправу та виконувати на підставі своїх можливостей. Виконуючи вправи, зверніть увагу на наступні моменти:

Дискомфорт не повинен збільшуватись або бути нестерпним під час виконання вправ.

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Також знайдіть серед усіх вправ "найприємнішу", під час якої здається, що стає легше (навіть на частку відсотка). Виконуйте гімнастику повільно, на 20-35 повторень, наскільки можна 1-2 рази на день протягом 2-5 хвилин.

Можна виконувати тільки одну вправк, що сподобалося, або всі по черзі – послідовність не важлива.

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Якщо біль не зменшується, продовжуйте робити вправи далі, полегшення болю може бути як одразу, і через день-два.

Також інші види вправ для полегшення болю у спині ви можете подивитися тут .

Якщо ж покращень не настає, біль прогресує – то зверніться за медичною допомогою.

Також ми раніше писали, Як контролювати стрес – 2 йога-практики, щоб заспокоїтись без таблеток.

А тримати себе в тонусі та у формі допоможуть 8 вправ для ніг , які можна виконувати вдома або в будь-якому іншому місці.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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