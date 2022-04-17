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Як контролювати стрес – 2 йога-практики, щоб заспокоїтись без пігулок

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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17 квітня, 10:01
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Не дати стресу себе з'їсти, впоратися з ним допоможе відчуття балансу та спокою. А досягти цього допоможуть йога-вправи "Заземлення" та "Подушка безпеки"
Контролювати стрес і заспокоїтися без таблеток допоможуть дві йога-практики, які можна робити будь-де
Контролювати стрес і заспокоїтися без таблеток допоможуть дві йога-практики, які можна робити будь-де / Фото: unsplash.com, freepik.com

Зараз кожен українець чи українка через війни з Росією відчуває колосальний стрес. Щоб зуміти впоратися з ситуацією, тривожністю та продовжувати жити, можна використовувати нескладні практики йога – розповідає йога-тичер Олена Лазарєва.

Олена Лазарева
Олена Лазарева / Фото: пресслужба

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Практики, які допоможуть відчути себе у безпеці, навіть у дуже складній ситуації можуть освоїти як діти, так і дорослі. Спробуйте робити ці вправи разом – це допомагає впоратися з тривожністю та заодно зміцнить ваші стосунки.


Перше. Я приймаю ситуацію, такою, якою вона є. Усвідомлюю реальність і не намагаюся "замилювати" свої дії надуманим позитивом, – радить Олена Лазарєва. – Зараз найкращий момент відчути, що таке "тут і зараз". Перебуваючи в моменті, я не тікаю у майбутнє і не жалкую за минуле.

Друге – намагатися не дозволяти страху бути більше , чим ви, у цьому допоможуть практики "Заземлення" та "Подушка безпеки".

Спробуйте взяти свій страх під контроль за допомогою практики "Заземлення"
Спробуйте взяти свій страх під контроль за допомогою практики "Заземлення" / Фото: elena.yogagurme

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Вони додають впевненості та сил, й у результаті – людина вчиться керувати тією системою виживання, яка є у кожному з нас, залишається лише її включити.

Навчіться "дихати" через стопи, практику слід виконувати босоніж
Навчіться "дихати" через стопи, практику слід виконувати босоніж / Фото: elena.yogagurme

Це важливо – "пульт" від інстинктів у ваших руках . Так, страхи залишаються, але вони не поглинають, не паралізують та не керують вами.

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Хоч страхи залишаються, але вони не поглинають, не паралізують і не керують вами – досягти цього допомагає йога
Хоч страхи залишаються, але вони не поглинають, не паралізують і не керують вами – досягти цього допомагає йога / Фото: elena.yogagurme

Також раніше ми писали, як тримати себе в тонусі. робіть 8 вправ для ніг, які допоможуть бути у формі .

А щоб заспокоїтися без таблеток та фізнавантажень, допоможуть ТОП-10 седативних засобів від самої природи.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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