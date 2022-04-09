Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Бейонсе на Оскарі

Весняна алергія

Сукні на Греммі

Українці у Польщі

Зеленська про страх
СЬОГОДНІ Life Здорово

Як тримати себе в тонусі – 8 вправ для ніг, які допоможуть бути у формі (відео)

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 08:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прості вправи під час війни можна робити в будь-якому безпечному місці, вони допоможуть бути в тонусі, покращити кровообіг та самопочуття. Як робити – у статті
Тримати себе в тонусі, бути у формі в цілому та зміцнити ноги допоможуть нескладні вправи
Тримати себе в тонусі, бути у формі в цілому та зміцнити ноги допоможуть нескладні вправи / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Сьогодні через війну з Росією звичний нам темп життя порушений, багатьом довелося відмовитися від тренувань та регулярної турботи про своє тіло. Але підтримувати себе у тонусі дуже важливо, особливо якщо доводиться довго знаходиться у сховищі або багато волонтерити, проводячи час на ногах. Як зробити зарядку для м'язів ніг – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський / Фото: пресслужба

Реклама

Ця проста гімнастика є доступною для людей, які хочуть тримати себе в тонусі. Усього 15-25 хвилин на день таких вправ буде достатньо для хорошого самопочуття.

1. Присідання. Стопи на ширині плечей, коліна не завалюйте, п'яти не відриваються від підлоги, спина рівна, повторюємо 20 разів.

Реклама

2. Кроки убік у напівприсиді. Колінки не завалюйте, вони не повинні "виходити" уперед стопи. Робити по 10 разів на кожну ногу, 2 підходи.

3. Стрибки. Тримайте прямий кут у колінах, робіть м'яке приземлення, при цьому – рівна спина. Робити 10 разів по 2 підходи.

Реклама

.4-5. Підйом стоп у напівприсіді . Коліна можуть трохи виходити за лінію пальців стоп, спина рівна.

Один підхід виконуйте, ставлячи ноги один до одної, інший – ширше за плечі, зробіть 20 повторів .

6. Розтягування. Коліно ставимо близько до опорної ноги, в одній площині з нею, фіксуємо таке положення до 60 секунд.

7. Розтягнення стегна у випаді , робимо до 60 секунд на кожну ногу

8 Розтяг задньої поверхні стегна, робіть до 60 секунд на кожну ногу.

Якщо ж ви навантажили спину або болить поперек, допоможуть зняти біль 8 вправ для спини у домашніх умовах.

Також допомогти собі при болю в спині в укритті або бомбосховищі можна за допомогою цих 5 порад.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Показ Jean Gritsfeldt у Берліні
Дивитись!
Безкоштовно
Онлайн-консультація лікаря
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти