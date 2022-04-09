Як тримати себе в тонусі – 8 вправ для ніг, які допоможуть бути у формі (відео)

Прості вправи під час війни можна робити в будь-якому безпечному місці, вони допоможуть бути в тонусі, покращити кровообіг та самопочуття. Як робити – у статті

Тримати себе в тонусі, бути у формі в цілому та зміцнити ноги допоможуть нескладні вправи / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Сьогодні через війну з Росією звичний нам темп життя порушений, багатьом довелося відмовитися від тренувань та регулярної турботи про своє тіло. Але підтримувати себе у тонусі дуже важливо, особливо якщо доводиться довго знаходиться у сховищі або багато волонтерити, проводячи час на ногах. Як зробити зарядку для м'язів ніг – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський / Фото: пресслужба

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Ця проста гімнастика є доступною для людей, які хочуть тримати себе в тонусі. Усього 15-25 хвилин на день таких вправ буде достатньо для хорошого самопочуття.

1. Присідання. Стопи на ширині плечей, коліна не завалюйте, п'яти не відриваються від підлоги, спина рівна, повторюємо 20 разів.

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2. Кроки убік у напівприсиді. Колінки не завалюйте, вони не повинні "виходити" уперед стопи. Робити по 10 разів на кожну ногу, 2 підходи.

3. Стрибки. Тримайте прямий кут у колінах, робіть м'яке приземлення, при цьому – рівна спина. Робити 10 разів по 2 підходи.

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.4-5. Підйом стоп у напівприсіді . Коліна можуть трохи виходити за лінію пальців стоп, спина рівна.

Один підхід виконуйте, ставлячи ноги один до одної, інший – ширше за плечі, зробіть 20 повторів .

6. Розтягування. Коліно ставимо близько до опорної ноги, в одній площині з нею, фіксуємо таке положення до 60 секунд.

7. Розтягнення стегна у випаді , робимо до 60 секунд на кожну ногу

8 Розтяг задньої поверхні стегна, робіть до 60 секунд на кожну ногу.

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