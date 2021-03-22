Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Анатолій Анатоліч відправився в Бразилію: люди живуть на 120$ в місяць, але з видами на мільйон

Сьогодні, 12:40

Ведучий шоу "Всюди люди" побував в одному з найбільших міст Бразилії – Ріо-де-Жанейро

Анатолій Анатоліч відправився у велику подорож, щоб в тревел-шоу "Всюди люди" на телеканалі "Україна" розкрити найцікавіші факти про різні народи світу. Першою країною, яку відвідав ведучий стала Мексика, а другою – Бразилія. Телезірка в своїх соціальних мережах відкрив завісу знімального процесу і поділився цікавими фактами про країну Латинської Америки і її жителів.

Зараз ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч знаходиться в одному з найбільших міст Бразилії Ріо-де-Жанейро. Разом з командою шоу "Всюди люди" вони відвідують відомі і найцікавіші місця, спостерігаючи за життям бразильців. Так, в своєму Instagram Анатолій Анатоліч вже встиг поділитися вражаючими фактами і навіть зруйнувати деякі уявлення про знамениті місця.

Ведучий Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я перебуваю в південних фавелах, як мені розповіли – вони більш безпечні, ніж північні. Ними можна гуляти. Тут неймовірна атмосфера, і чесно кажучи, саме так я і уявляв ці місця. Фавели чимось схожі на кримський Гурзуф – все набудовано одне на одне", – поділився ведучий телеканалу "Україна".

Крім того, Анатолій Анатоліч відвідав місцеву вечірку, яка проходила прямо в фавелах і за його словами – ці місця мають незвичайний колорит:

"Атмосфера дуже крута! Це нагадує українське село, де всі один одного знають, спілкуються, обіймаються. Причому це не кафешка і не ресторан – просто місце, де збираються місцеві, щоб відпочити, потанцювати. До того ж, звідси видно статую Ісуса Христа – один із символів Ріо-де-Жанейро. Я не очікував, що фавели будуть такими, а вони виявилися зовсім не небезпечними, а також домашніми", – розповів Анатолій Анатоліч в своєму Instagram.

Ведучий Анатолій Анатоліч
Ведучий Анатолій Анатоліч
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось на ранкову прогулянку Анатолій Анатоліч вийшов без додаткових гаджетів, адже на рецепції готелю його попередили, що брати з собою цінні речі в цій місцевості небезпечно. Однак сам ведущий зазначив, що бразильці виглядають люб'язними, спокійними і ведуть здоровий спосіб життя, тому навіть вранці там можна зустріти багато місцевих жителів, які виходять на пробіжку.

"Для мене Ріо-де-Жанейро відкрився завдяки людям, – зазначив ведучий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч. – Деякі з місцевих живуть на 120$ в місяць, але має краєвиди на мільйон. Влаштовують вечірки вдома, які найкрутіші, де я був до цього".

Ще більше цікавих фактів і історій про екзотичну країну глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в перших випусків тревел-шоу "Всюди люди". Анатолій Анатоліч відвідає місцевих жителів Ріо-де-Жанейро, розповість про медицину і розвиток пластичної хірургії, умови праці бразильців, про відпочинок, танці, серіали і футбол. Крім того, ведучий дізнається про сімейний побут і про стосунки між чоловіками і жінками.

Як проходили зйомки Анатолія Анатоліча в Мексиці – дивіться відео:

Раніше ми повідомляли, що Анатолій Анатоліч і Юла втрете стануть батьками: фото.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Україна внесла ще сім країн до "зеленого" списку: де можна безпечно відпочити Анатолій Анатоліч з дружиною вперше показали свою ще не народжену дитину На гейзери після уколу: Ісландія відкрила кордони для вакцинованих Захворіли на коронавірус під час відпустки за кордоном: як повернути гроші за зіпсований відпочинок
Бразилія мандри Анатолій Анатоліч
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться

Популярні статті

Сьогодні, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Сьогодні, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

Вчора, 12:46Events

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

Вчора, 00:00Зірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

20 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 березня: Водолії зароблять багато грошей, а Рибам потрібно побути наодинці

19 березняСмачно

Як зварити смачну розсипчасту перловку

19 березняФаново

Весняне рівнодення 2021 року: цікаві прикмети дня

19 березняПсихо

Як навчитися бути щасливим щодня: 7 простих кроків

19 березняСмачно

З чим треба їсти сир – 4 корисних поєднання

19 березняЗірково

5 фільмів про щастя, які підвищать ваш рівень серотоніну

19 березняEvents

Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Рецепт узбекского плова от Татьяны Литвиновой
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Фото. Невеста Роналду снялась без белья
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти