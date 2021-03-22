Анатолій Анатоліч відправився в Бразилію: люди живуть на 120$ в місяць, але з видами на мільйон

Ведучий шоу "Всюди люди" побував в одному з найбільших міст Бразилії – Ріо-де-Жанейро

Анатолій Анатоліч відправився у велику подорож, щоб в тревел-шоу "Всюди люди" на телеканалі "Україна" розкрити найцікавіші факти про різні народи світу. Першою країною, яку відвідав ведучий стала Мексика, а другою – Бразилія. Телезірка в своїх соціальних мережах відкрив завісу знімального процесу і поділився цікавими фактами про країну Латинської Америки і її жителів.

Зараз ведучий телеканалу "Україна" Анатолій Анатоліч знаходиться в одному з найбільших міст Бразилії Ріо-де-Жанейро. Разом з командою шоу "Всюди люди" вони відвідують відомі і найцікавіші місця, спостерігаючи за життям бразильців. Так, в своєму Instagram Анатолій Анатоліч вже встиг поділитися вражаючими фактами і навіть зруйнувати деякі уявлення про знамениті місця.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Я перебуваю в південних фавелах, як мені розповіли – вони більш безпечні, ніж північні. Ними можна гуляти. Тут неймовірна атмосфера, і чесно кажучи, саме так я і уявляв ці місця. Фавели чимось схожі на кримський Гурзуф – все набудовано одне на одне", – поділився ведучий телеканалу "Україна".

Крім того, Анатолій Анатоліч відвідав місцеву вечірку, яка проходила прямо в фавелах і за його словами – ці місця мають незвичайний колорит:

"Атмосфера дуже крута! Це нагадує українське село, де всі один одного знають, спілкуються, обіймаються. Причому це не кафешка і не ресторан – просто місце, де збираються місцеві, щоб відпочити, потанцювати. До того ж, звідси видно статую Ісуса Христа – один із символів Ріо-де-Жанейро. Я не очікував, що фавели будуть такими, а вони виявилися зовсім не небезпечними, а також домашніми", – розповів Анатолій Анатоліч в своєму Instagram.

Ведучий Анатолій Анатоліч Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

А ось на ранкову прогулянку Анатолій Анатоліч вийшов без додаткових гаджетів, адже на рецепції готелю його попередили, що брати з собою цінні речі в цій місцевості небезпечно. Однак сам ведущий зазначив, що бразильці виглядають люб'язними, спокійними і ведуть здоровий спосіб життя, тому навіть вранці там можна зустріти багато місцевих жителів, які виходять на пробіжку.

"Для мене Ріо-де-Жанейро відкрився завдяки людям, – зазначив ведучий тревел-шоу "Всюди люди" Анатолій Анатоліч. – Деякі з місцевих живуть на 120$ в місяць, але має краєвиди на мільйон. Влаштовують вечірки вдома, які найкрутіші, де я був до цього".

Ще більше цікавих фактів і історій про екзотичну країну глядачі телеканалу "Україна" дізнаються в перших випусків тревел-шоу "Всюди люди". Анатолій Анатоліч відвідає місцевих жителів Ріо-де-Жанейро, розповість про медицину і розвиток пластичної хірургії, умови праці бразильців, про відпочинок, танці, серіали і футбол. Крім того, ведучий дізнається про сімейний побут і про стосунки між чоловіками і жінками.

Як проходили зйомки Анатолія Анатоліча в Мексиці – дивіться відео:

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