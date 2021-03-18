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Анатолій Анатоліч розповів, чи планує бути присутнім на третіх пологах дружини

Сьогодні, 18:25

Зовсім скоро у ведучого народиться син

Ведучий програми "Ранок з Україною" і тревел-шоу "Всюди люди" на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч з дружиною вперше показали свого ще не народженої дитини. У програмі "Зірковий шлях" щасливі батьки розповіли, чому готувалися до вагітності майже пів року, чи планують партнерські пологи і чому відчули складність при виборі імені синові.

Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Анатолій Анатоліч з дружиною і дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч готується стати батьком втретє. Телеведучий не натішиться своєму щастю і хоче ділитися ним з усією країною, тому запросив "Зірковий шлях" в медичний центр, де його дружина Юла, яка вже на шостому місяці вагітності, проходить УЗД.

"Я навіть не очікувала, що дитина вже така велика – 400 грамів, ми так здивувалися! Так чітко видно його очі, рот, носик! Видно, прямо – схожий на чоловіка!" – поділилася дружина Анатолія Анатоліча Юла.

Анатолій Анатоліч з родиною
Анатолій Анатоліч з родиною
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зіркова пара каже, третя вагітність не була для них несподіванкою – планували її молоді батьки протягом чотирьох місяців. А дізналася Юла про своє цікаве положення через кілька днів після поїздки в Єгипет. Щасливу звістку вона повідомила Анатолій Анатоліч онлайн, коли той вів ефір "Ранку з Україною".

А ось чи буде присутня Анатолій Анатоліч на пологах – поки не вирішив:

"Я боюся, що я буду втрачати свідомість кожні п'ять хвилин. Можливо, навіть мені доведеться робити епідуральний укол, а не дружині", – зізнався Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з дочками
Анатолій Анатоліч з дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Зараз подружжя намагається вибрати синові ім'я і, як виявилося – це нелегка справа.

"Долучилися вже все експерти: наші підписники, астрологи, нумерологи, подруги, родичі, – з посмішкою коментує ведучий.- Однак можу сказати, що це буде не Анатолій. Нам вистачає Толіка в нашому районі – друга наших дітей. І в моїй родині також досить Анатоліїв, думаю, треба зупинитися. Він в будь-якому випадку буде Анатоліч – цього достатньо".

У родині вже є дві дівчинки, а звістка про те, що третім у подружжя буде син, хоч і порадувала, але збила з пантелику Юлу і Анатолія Анатоліча.

"Щодо дівчат, у мене на три дівчинки вперед заготовлені імена. А хлопчик застав нас зненацька, ми зрозуміли, що навіть не уявляємо, яке ім'я йому дати", – зізнається дружина телеведучого.

Що ж, чекаємо появи Анатоліча-молодшого і бажаємо йому і його відомим батькам міцного здоров'я.

Про те, що Анатолій Анатоліч стане батьком втретє стало відомо в кінці лютого цього року.

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